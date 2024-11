Tabellenführer Sisak dreht Partie gegen Jesenice

Von: Ivd

Bozen – Tabellenführer KHL Sisak ist weiterhin nicht zu stoppen. Die Kroaten setzten sich am Donnerstagabend gegen SIJ Acroni Jesenice mit 3:2/SO durch und feierten bereits den sechsten Sieg in Folge. Zwischenzeitlich lag Jesenice bereits mit 2:0 in Führung. Außerdem gelang den Wipptal Broncos Weihenstephan im Derby gegen den HC Gherdeina valgardena.it ein Befreiungsschlag. In den übrigen Partien waren die Hockey Unterland Cavaliers, Red Bull Hockey Juniors und S.G. Cortina siegreich.

Tabellenführer KHL Sisak war auch vom Tabellendritten SIJ Acroni Jesenice nicht zu bezwingen. Die Kroaten setzten sich vor 1.432 enthusiastischen Fans knapp mit 3:2 nach Shootout durch und feierten den neunten Saisonsieg im elften Spiel. Dabei sah es gegen den Tabellendritten aus Slowenien lange Zeit nicht gut aus. Durch einen frühen Doppelschlag lagen die Gäste bereits nach fünf Minuten mit 2:0 in Führung. Bei diesem Spielstand blieb es bis zur 49. Minute, ehe die Gastgeber erstmals anschrieben. Viereinhalb Minuten vor Schluss gelang Sisak schließlich durch Karlo Marinkovic noch der Ausgleich. Der 20-jährige Stürmer war es auch, der im Shootout den entscheidenden Penalty verwertete, weshalb Sisak bereits den sechsten Sieg am Stück feierte. Vor heimischem Publikum sind sie weiterhin ungeschlagen, gaben aber den ersten Punkt ab. Jesenice kassierte eine von zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen. In den vorherigen beiden Saisonduellen, je einmal in der Liga und im Continental Cup, behielt Jesenice knapp die Oberhand.

Sterzing schießt sich im Derby gegen Gröden aus der Krise

Ein Befreiungsschlag gelang Tabellenschlusslicht Wipptal Broncos Weihenstephan im Derby gegen den HC Gherdeina valgardena.it. Das Team aus Sterzing setzte sich klar mit 8:2 durch und feierte den ersten Sieg seit dem 17. Oktober und sechs Niederlagen in Folge. Gröden musste bereits die vierte Niederlage am Stück einstecken, liegt in der Tabelle aber weiterhin auf Platz zehn. Spieler der Partie war Luciano Zandegiacomo mit zwei Toren und einem Assist. Für den 20-jährigen Stürmer war es der erste Doppelpack in der Alps Hockey League. Bereits nach 21 Minuten führten die Hausherren mit 3:0, nach zwei Abschnitten lag der Vorjahreshalbfinalist komfortabel mit 6:1 in Front. Im Schlussabschnitt netzten die Broncos noch zwei weitere Male ein. Gröden, das im ersten Saisonduell noch mit 3:1 siegreich war, hatte dieses Mal keine Chance, konnte aber immerhin noch ein zweites Tor erzielen.

Kitzbühel unterliegt Unterland knapp

Die Adler Stadtwerke Kitzbühel mussten sich zu Hause den Hockey Unterland Cavaliers knapp mit 3:4 geschlagen geben und kassierten bereits die fünfte Niederlage in Folge. In einer hart umkämpften Partie erzielten die Gäste aus Neumarkt knapp vier Minuten vor Schluss durch Matthias Bonazzo den Game-Winner. Für den 19-jährigen Verteidiger war es das erste Tor und der erste Scorerpunkt im dreizehnten Alps Hockey League-Spiel. In der Tabelle verbesserte sich Unterland durch den ersten Sieg nach zuvor zwei Niederlagen am Stück auf den achten Platz. Kitzbühel ist weiterhin Tabellenvierter.

Juniors feiern Heimsieg über Bregenzerwald

Die Red Bull Hockey Juniors feierten auch in ihrem zweiten Heimspiel der Woche einen knappen Sieg. Nach dem 2:1/OT-Erfolg gegen Gröden am Dienstag, setzten sich die Salzburger am Donnerstag gegen den EC Bregenzerwald mit 3:2 durch. Für die Gäste war es die zweite Saisonniederlage mit nur einem Tor Differenz gegen die Juniors und insgesamt die erste Niederlage nach zuvor drei Siegen am Stück. Den entscheidenden Gegentreffer kassierten die Vorarlberger acht Minuten vor Schluss, als Luca Kogler mit seinem vierten Saisontreffer zum 3:2-Endstand einnetzte. In der Zwischenzeit lagen die Hausherren bereits mit 2:0 in Front, im Schlussabschnitt kamen die Gäste aber binnen sechs Minuten noch einmal in die Partie zurück. Am Ende feierte aber der Tabellensiebente aus Salzburg seinen achten Sieg im bereits 18. Spiel. Der Tabellenelfte Bregenzerwald kassierte seine zehnte Niederlage in der 14. Begegnung.

Cortina gegen Meran ohne Probleme

Im fünften und letzten Spiel des Tages feierte Vorjahresfinalist S.G. Cortina Hafro einen ungefährdeten 6:2-Sieg gegen den HC Merano Pircher. Für den Tabellensechsten Cortina war es der dritte Sieg am Stück, der Tabellenzwölfte Meran musste die vierte Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen hinnehmen. Bereits in der vierten Minute gingen die Hausherren in Führung, im Mittelabschnitt stellte Cortina zunächst auf 2:0, ehe die Gäste erstmals anschrieben. Doch nur kurze Zeit später zog SGC durch einen Doppelschlag auf 4:1 davon. Unter anderem erzielte Mikael Saha seinen zweiten Treffer der Partie. Für den Stürmer war es der dritte Doppelpack der Saison. Zu Beginn des Schlussabschnitts machte Kris Pietroniro mit dem 5:1 alles klar. In den letzten fünf Spielminuten trafen beide Teams noch je einmal.