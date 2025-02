Tabellenführer Zell am See gastiert bei Cortina

Von: mk

Bozen – Am Samstag gastiert Alps Hockey League-Tabellenführer EK Zeller Eisbären bei Hafro Cortina Hockey. Im zweiten Spiel der Master Round treffen HDD SIJ Acroni Jesenice und die Rittner Buam SkyAlps aufeinander. In den Qualification Round-Gruppen könnten sich die Spitzenreiter HC Meran/o Pircher und HK RST Pellet Celje weiter absetzen.

Nach dem Sieg im Grunddurchgang sind die Zeller Eisbären mit zwei knappen Siegen – jeweils mit einem Tor Differenz – in die Master Round gestartet. Nach dem gestrigen Erfolg bei Ritten geht es für das Team von Headcoach Marcel Rodman in Cortina weiter. Die Italiener schafften im letzten Moment die direkte Playoff-Qualifikation, am Donnerstag verloren sie ihr ersten Spiel der Top-Gruppe bei Kitzbühel. In den bisherigen drei Saisonduellen gab es stets Heimsiege, Cortina führt aktuell mit 2:1.

Ritten holte aus zwei Master Round-Partien zwei Punkte und liegt aktuell auf Rang drei. Nun gastiert der amtierende AHL-Champion bei Jesenice, die an vierter Stelle liegen. Für die Teams ist es bereits das fünfe Duell in dieser Saison, dreimal standen sie sich in der Liga und einmal im Continental Cup gegenüber – Ritten führt mit 3:1.

Meran und Sterzing wollen Serien ausbauen

Mit zwei 3:1-Erfolgen erwischte Meran einen perfekten Start in die Qualification Round A. Nun gastieren die „Adler“ im Derby bei Gröden. Die „Furie“ liegt aktuell mit drei Punkten auf Platz drei. Meran gewann die ersten drei Saisonduelle, zwei Spiele wurden nur mit einem Tor Differenz entschieden.

Nach zwei Niederlagen stehen die Red Bull Hockey Juniors bereits unter Druck. Die Salzburger gastieren nun in Sterzing. Die Wipptal Broncos Weihenstephan feierten zuletzt ein Shutout gegen Gröden und sind auf Rang zwei. Die Südtiroler entschieden die bisherigen drei Saisonduelle zu ihren Gunsten.

Drei Teams mit drei Punkten in Gruppe B

In der Qualification Round B wusste Celje bislang zu überraschen. Die Slowenen gewannen ihre ersten beiden Partien jeweils mit einem Tor Differenz und liegen an der Spitze. Doch auch der kommende Gegner Bregenzerwald eröffnete die Zwischenrunde mit einem Sieg. Die Vorarlberger gewannen die ersten beiden Saisonduelle, Anfang Jänner setzte sich Celje zum ersten Mal durch.

Unterland und Sisak halten derzeit wie auch Bregenzerwald bei drei Punkten – die Cavaliers haben jedoch als einziges Team bereits zwei Spiele bestritten. Sowohl die Südtiroler als auch die Kroaten streben jetzt den ersten Erfolg in der Zwischenrunde an. Die Südtiroler entschieden die bisherigen drei Saisonduelle zu ihren Gunsten – einmal nach Verlängerung und einmal nach Penaltyschießen.

Alps Hockey League

Sa, 15.02.2025:

Master Round:

18.00 Uhr: SIJ Acroni Jesenice – Rittner Buam SkyAlps

Referees: HLAVATY, LEBEN, Preiser, Weiss

20.30 Uhr: S.G. Cortina Hafro – EK Die Zeller Eisbären

Referees: LESNIAK, OREL, Javornik, Telesklav

Qualification Round A:

18.00 Uhr: Wipptal Broncos Weihenstephan – Red Bull Hockey Juniors

Referees: BENVEGNU, STEFENELLI, Fleischmann, Ilmer

20.30 Uhr: HC Gherdeina valgardena.it – HC Meran/o Pircher

Referees: LEGA, SORAPERRA, Formaioni, Pace

Qualification Round B:

18.00 Uhr: HK RST Pellet Celje – EC Bregenzerwald

Referees: BULOVEC, SNOJ, Arlic, Jeram

18.00 Uhr: Hockey Unterland Cavaliers – KHL Sisak

Referees: MOSCHEN, PINIE, Abeltino, Fecchio

>> Alle Spiele werden bei valcome.tv gezeigt