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Marathonmatch für Tagger in Rouen

Tagger in Rouen bereits in Runde 1 ausgeschieden

Mittwoch, 15. April 2026 | 15:48 Uhr
Marathonmatch für Tagger in Rouen
APA/APA/BARBARA GINDL/BARBARA GINDL
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Von: apa

Tennis-Talent Lilli Tagger ist beim WTA-250-Turnier im französischen Rouen bereits in Runde eins ausgeschieden. Die Osttirolerin, die in der Vorwoche beim Heimturnier in Linz noch bis ins Viertelfinale gekommen war, verlor am Mittwoch ihre Auftaktpartie bei dem Sandplatz-Event gegen die Ukrainerin Oleksandra Olijnykowa mit 3:6,6:4,4:6. Die 18-Jährige ließ im dritten Satz eine 4:1-Führung ungenutzt und hatte nach 2:07 Stunden das Nachsehen.

Tagger kam nicht gut in die Partie, zudem ließ ihr Aufschlag sie immer wieder im Stich. So gab sie ihr erstes Service sogleich ab, antwortete aber mit einem Rebreak. Ein weiteres verlorenes Aufschlagspiel zum 3:5 nutzte Olijnykowa, um wenig später auszuservieren. Im zweiten Durchgang gelang Tagger mit drei Breaks eins mehr als ihrer Gegnerin, wodurch die ÖTV-Spielerin den Ausgleich schaffte.

Im dritten Satz sah nach einer 4:1-Führung alles nach einem Sieg für die Nummer 97 der Welt aus Österreich aus, doch die ukrainische Weltranglisten-70. ließ sich nicht abschütteln und machte zwei Breaks und fünf Spiele in Folge. Nach Abwehr eines Breakballs nützte Olijnykowa ihren zweiten Matchball. Tagger dürfte sich trotz der Niederlage im Ranking ein paar Plätze weiter Richtung Top 90 vorarbeiten.

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