Tagger, Kraus verlieren French-Open-Premieren in Paris

Von: apa

Österreichs Debütantinnen im Hauptbewerb der French Open sind gleich am ersten Turniertag in Paris ausgeschieden. Lilli Tagger unterlag am Pfingstsonntag der als Nummer 32 gesetzten Wang Xinyu nach 2:08 Stunden 3:6,6:3,4:6. Qualifikantin Sinja Kraus war auf dem Center Court gegen Olympiasiegerin Belinda Bencic auf verlorenem Posten. Die als Nummer 11 gesetzte Schweizerin besiegte die Wienerin sicher 6:2,6:3. Tagger bleibt in der Seine-Stadt und spielt mit Sara Errani Doppel.

Die 18-jährige Osttirolerin hatte im Vorjahr als erste Österreicherin einen Single-Major-Titel bei den Juniorinnen geholt. Damit sind bei den Frauen nur noch zwei der vier ÖTV-Spielerinnen im Einsatz: Anastasia Potapova, die am Montag (2. Spiel nach 11.00 Uhr) auf die Australierin Maya Joint trifft, und Julia Grabher gegen Rebecca Sramkova (SVK/ebenfalls Montag, 2. Match). Ins Turnier startet am Pfingstmontag auch Qualifikant Jurij Rodionov, der gegen Arthur Rinderknech (FRA-22) auf dem Court Suzanne Lenglen den Tag eröffnen darf. Sebastian Ofner beginnt sein Turnier am Dienstag gegen den Italiener Luciano Darderi.

Tagger nur im zweiten Satz stark

Tagger begann bei ihrer Premiere gleich neben dem Court Suzanne Lenglen, der seit seiner Überdachung weit lauter geworden ist, gut und ging nach einem Break im Auftaktgame 2:0 in Führung. Danach riss aber der Faden und es schlichen sich viel zu viele Vorhandfehler ein. Nach Serviceverlusten zum 2:2 und 2:4 geriet sie von 2:0 mit 5:2 in Rückstand. Nach 40 Minuten hatte Wang Satz eins in der Tasche.

Als Tagger gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs erneut ihr Service abgeben musste, sah es schon nach einem schnellen Match aus. Doch die 18-jährige Osttirolerin schaffte plötzlich, angefeuert u.a. von ihrem Coach Francesca Schiavone, das Rebreak und spielte plötzlich weit selbstbewusster. Nach einem weiteren Break zum 3:1 hatte sie klar das Kommando und glich nach 76 Minuten mit 6:3 in Sätzen aus.

Zwar gelang Tagger nach einem Aufschlagverlust zum 0:2 noch das sofortige Rebreak im dritten Durchgang, doch lag sie dann flott mit 1:5 in Rückstand. Wieder verließ sie ihre Vorhand mehrmals. Diese wird aktuell umgestellt, zum möglicherweise nicht besten Zeitpunkt. Österreichs Juniorinnensiegerin der French Open 2025 schaffte sogar noch zwei Rebreaks zum 4:5, wobei sie drei Matchbälle abwehrte. Dann gab sie aber ihren Aufschlag zum 4:6 ab.

Kraus wehrte sich am größten Court tapfer

Sinja Kraus war gegen die zehnfache Turniersiegerin Bencic auf dem Court Philippe Chatrier freilich krasse Außenseiterin. Gegen die Weltranglisten-11. gab sie ihre Servicegames zum 1:3 und 2:6 ab. Im zweiten Durchgang gelang der Wienerin zwar das Rebreak zum 2:3, als Bencic aber der Österreicherin neuerlich das Service zum 4:2 abnahm, waren die Weichen zum Sieg gestellt. Bei 2:5 wehrte Kraus noch einen Matchball ab und verkürzte noch, ehe sie 3:6 verlor.