Tamara Drescher zeigt beim Kanusalom in Krakau ihr Können

Von: ka

Krakau/Meran – Tamara Drescher (20) hat beim ECA Junior Slalom-Cup in Krakau (Polen) ein Ausrufezeichen gesetzt. Sie war dort die einzige Vertreterin des SC Meran/Raika-Torggler. Drescher konnte sich am Sonntag nach ihrem 8. Platz beim ersten Kanuslalom am Samstag im Kunstkanal von Krakau gewaltig steigern. Am Samstag wurde ihr nach ihrem hervorragenden 2. Platz im Halbfinale im Finallauf ein kleiner Fehler zum Verhängnis.

Am Sonntag zeigte die SCM-Slalomkanutin beim 2. Kanuslalom ihr wahres Können. Nach Platz 3 im Halbfinale paddelte sie im Finallauf im Kajak-Einer der Damen den tollen 3. Platz heraus. Die Meranerin musste dabei mit einem Lauf ohne Strafsekunden in 98,32 Sekunden nur der Slowakin Ivana Chlebova (92,10) und der Deutschen Paulina Pirro (93,98/2 Strafsekunden) den Vortritt lassen.

13 Paddlerinnen aus 10 Ländern sind ihrer Kategorie angetreten. Am kommenden Wochenende ist die Sektion Kanu vom SC Meran beim ECA Junior-Slalom Cup im tschechischen Roudnice durch mehrere Slalomkanutinnen und Slalomkanuten vertreten. Es gibt am Samstag und Sonntag wieder 2 Rennen.