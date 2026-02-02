Aktuelle Seite: Home > Sport > Tampa Bay gewinnt Torfestival im NHL-Freiluftspiel
Montag, 02. Februar 2026 | 09:45 Uhr
Den Fans in Tampa wurde viel Action geboten
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MIKE CARLSON
Von: apa

Mit einem Torfestival sind die 64.617 Zuschauer beim 45. Freiluftspiel in der Geschichte der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL unterhalten worden. Gastgeber Tampa Bay Lightning lag im Raymond James Stadium gegen die Boston Bruins schon 1:5 zurück, gewann aber nach Penaltyschießen noch 6:5. Das Team aus Florida hat 17 seiner jüngsten 19 Spiele gewonnen und ist aktuell die Nummer zwei der Liga hinter Colorado Avalanche.

Brandon Hagel brachte Tampa Bay nach elf Sekunden in Führung, Boston antwortete mit fünf Toren bis zur 29. Minute. Mit drei Powerplay-Toren kämpften sich die Heimischen noch im Mitteldrittel zurück, schafften durch Nikita Kutscherow (52.) den Gleichstand und gewannen dank Jake Guentzel, der in der Entscheidung den einzigen Treffer erzielte.

“Ich glaube nicht, dass es in der NHL-Geschichte ein besseres Freiluftspiel geben kann. Es war einfach alles dabei. 1:5-Rückstand, die Aufholjagd … und was es für Tampa Bay bedeutete, ein Freiluftspiel zu haben. Das war ein Spiel, an das man sich sein Leben lang erinnern wird”, erklärte Guentzel.

