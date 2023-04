Target Competition bereit für die neue Saison

Andrian – Das in den letzten Jahren so erfolgreiche Motor-Rennsportteam Target Competition aus Andrian ist bereit für die neue Saison. 2023 nimmt das Südtiroler Team an mehreren Rennserien teil.

Nachdem die beiden letzten Jahre mit dem Sieg in der TCR Italy gekrönt waren, ist eine Teilnahme auch in diesem Jahr natürlich Pflicht. Hier geht man gleich mit vier Fahrern, alle auf den bewährten Hyundai Elantra TCR, an den Start. Es sind dies: Marco Butti (18, ITA), Junui Park (17, KOR), Junesung Park (28 KOR) und Rodolfo Massaro (36 ITA).

Zudem geht mit dem altbekannten Dusan Borkovic (Serbien) ein weiterer Fahrer mit einem Hyundai Elantra an den Start, in diesem Fall jedoch in der TCR Europe.

Wie in den letzten Jahren, wird auch heuer wieder am 24h Rennen auf der legendären Nordschleife des Nürburgringes teilgenommen. Vor mehr als 200.000 Zuschauern konnte bei diesem Rennen im vorigen Jahr bereits ein Doppelsieg eingefahren werden.

Die Fahrerbesetzung des ersten Hyundai Elantra von heuer sind Marc Basseng- Manuel Lauck (D) und Mikel Azcona (ES). Im zweiten Hyundai Elantra: Mason Filippi, Harry Gottsacker, Michael Lewis und die junge Dame Taylor Swift (alle USA).

Im Rahmen des 24h Rennen findet vorab ein Quali-Rennen statt; an diesen nehmen alle oben genannten Fahrer teil.

Neu bei Target Competition ist dieses Jahr die Teilnahme am Porsche Carrera Cup Italia mit zwei Fahrzeugen. Diese rund 550 PS starken Boliden, werden von zwei israelischen Zwillingsbrüdern gesteuert, es sind dies Artem und Zakmar Slutskii.

Die ersten Rennen zur TCR Italy finden bereits vom 21. bis 24. April in Imola statt. Zeitgleich findet aber auch das Quali-Rennen am Nürburgring statt. Es gibt also viel zu tun für das Team aus Südtirol.