Target Competition in Monza mit Großaufgebot

Fünf Hyundai Elantra und zwei Porsche Carrera in den Rennen

Monza/Andrian – Nach der Sommerpause hieß es am letzten Wochenende für das Motor-Rennsport Team Target Competition aus Andrian, mit insgesamt 7 Fahrzeugen nach Monza aufzubrechen.

5 Hyundai Elantra traten dazu in der TCR Italy an, 2 Porsche Carrera im Porsche Carrera Cup Italia.

Im Qualifying der TCR am Freitag, gab es ein gutes Teamergebnis. Bei unglaublichen 40 Fahrzeugen am Start, belegten 4 Fahrer des Target Teams, Marco Butti, Park Junui, Park Junesung und Cesare Brusa, die guten Plätzen 6 bis 11. Rodolfo Massaro konnte wegen technischer Probleme nicht am Qualifying teilnehmen.

Auch im Porsche Carrera Cup gab es im Qualifying ein gutes Ergebnis. Bei 37 Autos am Start konnte sich der Israeli ZakharSlutski den beachtlichen 8. Startplatz sichern, während sein Zwillingsbruder Artem auf P17 landete.

Das 1. Rennen zur TCR Italy am Samstag, artete zu einem wahren Crash-Festival aus. Mehrere Safety Car Phasen, bedingt durch die zahlreichen, aber glimpflich verlaufenen Unfälle, ließen nur wenige Minuten echtes Renngeschehen zu. Marco Butti konnte sich so nur auf P3 verbessern, Junui Park kam auf P7, Rodolfo Massaro auf P23, während Cesare Brusa wieder mal völlig unverschuldet „abgeschossen“ wurde und so wie Junui Park das Rennen nicht beendete.

Auch das 1. Rennen zum Porsche Carrera Cup war von einigen Safety Car Phasen gekennzeichnet. Er erste Leidtragende war Shakar Slutski, bereits in der allerersten Runde wurde er von einem Konkurrenten ins Aus gefördert.

Nicht viel besser erging es seinem Zwillingsbruder Artem, in mehrere Scharmützel verwickelt, beendete er das Rennen auf dem 25. Rang.

Im 2. Rennen zur TCR Italy bewies Marco Butti sein grosses Talent und Kämpferherz. Obwohl leistungsmässig auf den langen Geraden der Hochgeschwindigkeitsstrecke von Monza klar unterlegen, kämpfte er rundenlang mit einigen Gegnern und konnte sich, angesichts der Leistungsunterschiede, den sehr guten 5. Rang sichern. Leider erhielt er wegen eines kleinen Vergehens eine Zeitstrafe die ihn auf den 12. Platz zurückfallen ließ.

Auch die beiden Park Brüder schlugen sich gut, sie beendeten das Rennen auf P7 und P8. Cesare Brusa kam auf Rang 9, Rodolfo Massaro landete im hinteren Feld.

Vier Fahrer unter den ersten 9, bei diesem riesigen Starterfeld, ein Ergebnis mit dem Target Competition zufrieden sein kann.

Das Rennen gewann der Holländer Niels Langeveld.

Auch das Rennen des Porsche Carrera Cup am Sonntag war hart umkämpft. Artem Slutski konnte einige Plätze gewinnen und mit P12 einige Punkte nach Hause nehmen. Sein Bruder Shakhar kam auf den 18. Rang.

Die nächsten Rennen zur TCR Italy und zum Porsche Carrera Cup finden vom 13.-15.10. in Vallelunga statt.