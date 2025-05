Ten Hag wird Alonso-Nachfolger bei Bayer Leverkusen

Von: APA/dpa

Der Niederländer Erik ten Hag wird neuer Trainer von Bayer Leverkusen. Der 55-Jährige erhält bei den Rheinländern einen Vertrag bis 2027, wie der deutsche Fußball-Bundesligist am Montagvormittag wenige Stunden vor der offiziellen Vorstellung mitteilte. Ten Hag folgt beim Vize-Meister auf Erfolgstrainer Xabi Alonso, den künftigen Real-Madrid-Coach.

“Mit Erik ten Hag setzen wir auf einen erfahrenen Trainer mit beeindruckenden sportlichen Erfolgen. Seine sechs Titelgewinne mit Ajax Amsterdam waren außergewöhnlich”, sagte Sportchef Simon Rolfes. Ten Hag betonte, Bayer sei “einer der besten Vereine in Deutschland und gehört auch zur erweiterten europäischen Elite. Der Club bietet hervorragende Bedingungen.”

Mit Ajax dreimal Meister, zweimal Cupsieger

Bis zuletzt soll der Doublesieger von 2024 vor allem auch an Alonsos spanischem Landsmann Cesc Fàbregas interessiert gewesen sein. Der aktuelle Coach des italienischen Erstligisten Como 1907 soll aber dort seinen Vertrag vorerst weiter erfüllen. Ten Hag wiederum wurde nach Bekanntgabe von Alonsos Abgang stets als Kandidat gehandelt. Er hatte seine erfolgreichste Zeit als Trainer von Ende 2017 bis zum Sommer 2022 bei Ajax Amsterdam, als der Club dreimal nationaler Meister und zweimal Pokalsieger wurde.

Mit Manchester United gewann der Niederländer je einmal den FA-Cup und den Ligapokal, stand in seiner gut zweijährigen Tätigkeit aber ständig in der Kritik. Im Oktober 2024 wurde er bei den Engländern beurlaubt. In Leverkusen tritt er in riesige Fußstapfen. Alonso machte sich bei Bayer zum Volksheld. Der Spanier half den Leverkusenern, ihr Vizekusen-Image abzulegen und schrieb eine bisher beim Club durch das Double 2024 sowie den Einzug ins Europa-League-Finale eine nie dagewesene Erfolgsgeschichte.