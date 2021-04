Tennis: Serie C startet mit Favoriten-Siege

Bozen – Die beiden Top-Mannschaften TC Gherdeina und TC Meran A sind am Sonntag mit Pflichtsiegen in die Serie C der Herren gestartet. Bei den Damen feierten Meran und Brixen Heimsiege, während sich Bruneck und Gemeinde Bozen 2:2-Unentschieden trennten.

Im Kreis A der Herren machten die Grödner um Patric Prinoth gegen Gemeinde Bozen kurzen Prozess und gaben in sechs Spielen keinen einzigen Satz ab. Rungg bezwang hingegen die zweite Auswahl des TC Meran zu Hause mit 4:2. Keine Überraschungen gab es auch im Kreis B. Der TC Meran A, der sich vor fünf Jahren zum Landesmeister kürte, zwang Brixen zu Hause mit 5:1 in die Knie. Einen überzeugenden 6:0-Kantersieg feierte der ASV Partschins gegen Aufsteiger Völs.

Am zweiten Spieltag werden auch die beiden Gruppenfavoriten TC Bozen und St. Georgen, die heute spielfrei waren, im Derby gegen Gemeinde Bozen bzw. Brixen ins Turnier starten. Außerdem empfängt Meran B den TC Gherdeina und Völs Meran A.

Bei den Damen gewinnen Meran und Brixen

Bei den Damen feierten Meran und Brixen Favoritensiege. Die Passerstädterinnen setzten sich zu Hause gegen Rungg klar mit 4:0 Siegen durch, gleich wie Brixen, das gegen Aufsteiger Lana ebenfalls mühelos mit 3:1 gewann. Das Außenseiter-Duell Bruneck gegen Gemeinde Bozen endete 2:2-Unentschieden. Der zweite Spieltag der Serie C steht am kommenden Sonntag, 25. April auf dem Programm.

Ergebnisse Serie C – 1. Spieltag

Herren Gruppe A:

TC Rungg – TC Meran B 4:2

Thomas Thaler (2.6) – Jonas Masten (3.1) 6:1, 6:0

Nathan Avanzini (2.8) – Renato Ercolani (3.4) 6:2, 6:4

Stefano Pinzan (3.1) – Leonardo Kofler (3.5) 6:2, 6:2

Alessandro Ceron (3.2) – Andrea Arnoldi (4.3) 4:6, 3:6

Thaler/Ceron – Ercolani/Arnoldi 4:6, 6:7

Avanzini/Pinzan – Masten/Kofler 7:5, 6:1

TC Gherdeina – TC Gemeinde Bozen 6:0

Patric Prinoth (2.4) – Mirko Zöschg (2.8) 6:3, 7:6(3)

Erwin Tröbinger (2.4) – Riccardo Pinotti (3.2) 6:2, 7:6(3)

Gabriel Moroder (2.7) – Kevin Friesenecker (3.3) 6:0, 6:1

Andrea Anselmi (3.1) – Manuel Eccel Trappolin (4.1) 6:2, 6:2

Prinoth/Moroder – Friesenecker/Eccel Trappolin 6:3, 6:2

Tröbinger/Anselmi – Zöschg/Pinotti 7:6(4), 6:0

spielfrei: TC Bozen

Herren Gruppe B:

ASV Partschins – ATC Völs 6:0

Jonas Ciechi (2.5) – Martin Mair (2.8) 6:3, 6:3

Manuel Plunger (2.5) – Alexander Köb (3.2) 6:2, 6:4

Philipp Köll (3.1) – Johannes Köb (3.2) 6:3, 6:1

Jakob Gerstgrasser (3.2) – Philipp Federer (4.3) 6:0, 6:0

Plunger/Gerstgrasser – Armin Graus/Johannes Köb 7:5, 3:6, 11:9

Ciechi/Köll – Mair/Federer 6:1, 6:3

TC Meran A – Tennis Brixen 5:1

Dominik Wirlend (2.2) – Yannick Pfleiderer (2.6) 6:0, 6:3

Alessandro Ercolani (2.7) – Michael Kerschbaumer (2.6) 2:6, 0:6

Matteo Rizzi (2.7) – Daniel Gitzl (2.8) 6:2, 6:0

Matthias Wolf (3.1) – Saro Scaggiante (3.3) 6:2, 6:0

Wirlend/Wolf – Pfleiderer/Gitzl 3:6, 6:0, 10:4

Holzner/Rizzi – Kerschbaumer/Scaggiante 6:2, 6:3

spielfrei: ASC St. Georgen

Damen:

TC Meran – TC Rungg 4:0

Marion Viertler (2.3) – Anna Santa (2.7) 6:0, 6:0

Teresa Schwienbacher (2.7) – Simone Kraner (3.1) 7:6, 7:5

Alessia Piccoliori (2.7) – Sara Rizzolli (3.2) 6:1, 6:1

Viertler/Piccoliori – Santa/Kraner 6:2, 6:0

Tennis Brixen – ASV Lana 3:1

Sarah-Rebecca Sekulic (2.2) – Franziska Daum (2.7) 6:3, 6:1

Silvia Saccani (2.6) – Martina Broggi (3.1) 6:0, 6:2

Aileen Anna Markart (3.1) – Lisa Adami (4NC) 2:6, 2:6

Sekulic/Greta Zwerger – Broggi/Adami 7:5, 6:0

ATC Bruneck – TC Gemeinde Bozen 2:2

Tamara Berger (3.1) – Sophie Walzl (2.5) 2:6, 7:5, 4:6

Alena Weiss (3.1) – Magdalena Santer (2.7) 6:4, 4:6, 6:1

Iris Villgratter (3.2) – Anna Costaperaria (2.7) 3:6, 4:6

Berger/Weiss – Costaperaria/Sara Errenda 6:3, 6:0