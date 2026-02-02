Aktuelle Seite: Home > Sport > Ter Stegen wieder verletzt – WM-Hoffnungen vor dem Aus
Ter Stegen muss um die WM-Teilnahme bangen

Ter Stegen wieder verletzt – WM-Hoffnungen vor dem Aus

Montag, 02. Februar 2026 | 14:24 Uhr
Ter Stegen muss um die WM-Teilnahme bangen
APA/APA (dpa)/Daniel Karmann
Schriftgröße

Von: apa

Die WM-Hoffnungen von Deutschlands Tormann Marc-Andre ter Stegen dürften einen schweren Dämpfer erlitten haben. Spanischen Medienberichten zufolge könnte der 33-Jährige wegen einer Muskelverletzung mehrere Wochen ausfallen. Ter Stegen zog sich die Blessur am vergangenen Samstag im Spiel für seinen Neo-Club Girona zu.

Weil er bei seinem Stammclub FC Barcelona aufs Abstellgleis geraten war, wollte Ter Stegen durch den Wechsel zu Girona nach einer langen Ausfallzeit durch eine schwere Knieverletzung die nötige Spielpraxis sammeln, um bei der WM im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko die deutsche Nummer eins zu sein.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Olympia deluxe: Exklusives Angebot für zahlungskräftige Gäste
Kommentare
49
Olympia deluxe: Exklusives Angebot für zahlungskräftige Gäste
Nach Bus-Vorfall: Bub tritt bei Olympia-Eröffnungsfeier auf
Kommentare
44
Nach Bus-Vorfall: Bub tritt bei Olympia-Eröffnungsfeier auf
“Ja zu Lehrern und Impfungen, aber gebt uns unsere Kinder zurück”
Kommentare
28
“Ja zu Lehrern und Impfungen, aber gebt uns unsere Kinder zurück”
Mailand: Unbekannter stiehlt Wachmann Pistole und schießt auf die Polizei
Kommentare
23
Mailand: Unbekannter stiehlt Wachmann Pistole und schießt auf die Polizei
Meloni als Engel erschienen: Diözese Rom schaltet sich ein
Kommentare
21
Meloni als Engel erschienen: Diözese Rom schaltet sich ein
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Seit 18 Jahren Südtirols Watten-Treffpunkt im Netz
Seit 18 Jahren Südtirols Watten-Treffpunkt im Netz
watten.org
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 