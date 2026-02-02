Ter Stegen wieder verletzt – WM-Hoffnungen vor dem Aus

Von: apa

Die WM-Hoffnungen von Deutschlands Tormann Marc-Andre ter Stegen dürften einen schweren Dämpfer erlitten haben. Spanischen Medienberichten zufolge könnte der 33-Jährige wegen einer Muskelverletzung mehrere Wochen ausfallen. Ter Stegen zog sich die Blessur am vergangenen Samstag im Spiel für seinen Neo-Club Girona zu.

Weil er bei seinem Stammclub FC Barcelona aufs Abstellgleis geraten war, wollte Ter Stegen durch den Wechsel zu Girona nach einer langen Ausfallzeit durch eine schwere Knieverletzung die nötige Spielpraxis sammeln, um bei der WM im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko die deutsche Nummer eins zu sein.