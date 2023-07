The King’s Horses überrascht im Preis Trotto & Turf

Meran – Eine große Zuschauerkulisse verfolgte trotz der brütenden Hitze den heutigen Renntag in Meran. Die Hauptrennen auf der Flachbahn hatten die Favoriten knapp die Nase vorn. So setzte sich auf der Meilendistanz im Preis Trotto Turf mit The King’s Horses einer der Wettfavoriten im Feld durch. Andrea Mezzatesta führte den Hengst aus dem Rennstall Vericelli zu einem Start – Ziel – Sieg. Knapp geschlagen musste sich die deutsche Stute No Waltz (F. Bossa) mit dem Ehrenplatz vor dem Favoriten Please Exceded (A. Satta) zufriedengeben.

Spannung pur bot auch das Hürdenrennen um den Preis Alberto Oppo. Vom Start weg in Führung liegend musste sich der Wettfavorit Altus eines Schlussangiffes von Sky Constellation erwehren. Der Aichner Wallach behielt mit Josef Bartos im Sattel knapp gegen seinen Konkurrenten die Oberhand.

Zuvor hatte Jockey Maikol Arras mit Kengsington Square einen weiteren Außenseiter zum Sieg im Preis Emilio Borromeo geführt.

Auf dem Cross – Country – Parcours setzte sich überlegen White Wood mit Dominik Pastuszka im Sattel durch. Der Wallach aus dem Rössl Team löste sich auf den letzten 400 Metern klar von Fly Filo Fly (J. Faltejsek).