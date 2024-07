Thiem bei Kitz-Generalprobe in Gstaad gegen Qualifikanten

Thiem noch einmal in Gstaad am Start

Von: apa

Es ist einer der letzten Einsätze im spärlichen Rest-Programm von Dominic Thiem zum Ausklang seiner Karriere. Der 30-jährige Ex-US-Open-Sieger, der nach dem Wiener Stadthallenturnier im Oktober seinen Schläger an den Nagel hängt, spielt kommende Woche beim ATP-250-Turnier in Gstaad. Der im Ranking auf Platz 134 abgerutschte Niederösterreicher benötigte dank zahlreicher Absagen keine Wildcard. Er trifft in der ersten Runde auf einen Qualifikanten.

Österreichs Nummer eins, Sebastian Ofner, bereitet sich beim ATP500-Turnier in Hamburg auf sein Heimspiel in Tirol vor. Der 28-jährige Steirer ist in der Hansestadt ebenfalls gegen einen Qualifikanten ausgelost worden. Sollte sich der Schützling von Wolfgang Thiem durchsetzen, trifft er entweder auf den als Nummer zwei gesetzten Dänen Holger Rune oder den Ungarn Fabian Marozsan. Ofner ist in Hamburg erstmals im Hauptbewerb dabei, 2019 scheiterte er in der ersten Quali-Runde.

In Gstaad werden alle Augen aber noch einmal auf Dominic Thiem ruhen. Sollte sich Thiem, der in der Woche darauf seinen Kitzbühel-Abschied gibt, durchsetzen, bekommt es der 17-fache ATP-Turniersieger entweder mit Fabio Fognini (ITA-7) oder einem weiteren Qualifikanten zu tun. In der Qualifikation versucht sich übrigens Filip Misolic. Thiem schlägt sich zum fünften Mal in Gstaad für Kitzbühel ein, 2015 holte er den Titel, 2022 erreichte er das Halbfinale. Im Vorjahr schied er in der zweiten Runde aus.

Nach schon bekannten Absagen der verletzten Hubert Hurkacz (POL/ATP-7.) und Alex de Minaur (AUS/9.) haben auch Tommy Paul (USA/13.) und Nicolas Jarry (CHI/20.) ihre Nennung zurückgezogen. Somit führt Stefanos Tsitsipas (GRE) das Feld vor Ugo Humbert (FRA) an.