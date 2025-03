Thunder erneut das Topteam im NBA-Westen

Von: APA/dpa/Reuters

Die Basketballer der Oklahoma City Thunder haben sich in der nordamerikanischen Profiliga NBA den Heimvorteil bis zu einem möglichen Finale gesichert. Oklahoma City besiegte am Freitag (Ortszeit) die Charlotte Hornets daheim deutlich mit 141:106, Topstar Shai Gilgeous-Alexander trug 30 Zähler zum 58. Saisonsieg seines Clubs bei. Die Thunder sind damit das zweite Jahr in Folge das beste Team im Westen und haben derzeit auch ligaweit die beste Bilanz.

Die Cleveland Cavaliers als beste Mannschaft im Osten können Oklahoma City die Topposition noch streitig machen. Das Team aus Ohio verlor allerdings 112:123 bei den Phoenix Suns, bei denen Kevin Durant 42 Punkte erzielte, und hat damit zwei Siege weniger auf dem Konto als die Thunder. Cleveland hat nun bereits vier Spiele am Stück verloren. Ganz anders ist die Situation bei den Houston Rockets: Die Texaner gewannen auswärts bei Miami Heat mit 102:98 und feierten ihren neunten Erfolg in Serie, mit 46 Siegen sind die Rockets im Westen Zweite. Für Miami war es hingegen die zehnte Pleite in Folge.