Tickets für Olympia und Paralympics 2026: Bis 15. Jänner registrieren

Von: luk

Bozen – Der Countdown für die Eröffnung der olympischen Spiele in Mailand-Cortina 2026 läuft: In etwas mehr als einem Jahr, genauer gesagt ab dem 6. Februar 2026, gibt es beinahe täglich Wintersportevents auf Weltniveau. Wer die olympischen oder die paralympischen Spiele hautnah miterleben will, muss noch bis nächsten Mittwoch, 15. Jänner, Teil der Online-Community von Mailand-Cortina 2026 werden. Nur dann hat man ab 5. Februar 2025 die Möglichkeit, Tickets zu erwerben. Dafür werden Zeitabschnitte ausgelost, innerhalb deren Communitymitglieder Tickets für die olympischen Bewerbe erwerben können. Der Ticketverkauf für die paralympischen Spiele beginnt am 6. März 2025.

Eine Vorabregistrierung ist unter https://tickets.milanocortina2026.org möglich. Nach der Anmeldung über die eigenen Sozialen Medien oder per Mail können dabei die favorisierten Sportarten oder Austragungsorte ausgewählt werden. Die Voranmeldung verpflichtet nicht zum Kauf der Tickets. Ab April 2025 können die Resttickets über den freien Markt erworben werden.