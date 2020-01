Tirol-Empfang in Kitzbühel als traditioneller Auftakt des Rennwochenendes

Kitzbühel – 80 Jahre ist es her, dass sich zum ersten Mal Rennläufer über die Streif wagten. Die vergangenen Hahnenkammrennen haben den Ruf der berühmten und gefürchteten Rennstrecke im Herzen der Alpen verfestigt. „Wer auf der Streif und am Ganslernhang erfolgreich ist, der steht in der sportlichen Anerkennung auf dem Niveau von Olympiasiegern – und das völlig zu recht. Nirgends sonst gibt es so spektakuläre Rennen mit einer solchen Atmosphäre, nirgends sonst werden denkwürdigere Geschichten geschrieben. Und das bereits seit acht Jahrzehnten“, betont LH Günther Platter anlässlich des Kitzbühel-Empfangs des Landes Tirol im Hotel Kitzhof am Fuße der Streif. Namhafte Gäste aus Sport, Gesellschaft und Politik folgten der Einladung des Landeshauptmanns, der unter dem Motto „Spüre die Kraft Tirols“ zum traditionellen Auftakt des Rennwochenendes in die Gamsstadt lud.

„Was man in Kitzbühel jedes Jahr um das Hahnenkamm-Wochenende auf die Beine stellt, ist beeindruckend“, streute der Landeshauptmann dem Organisationskomitee Rosen. Jahr um Jahr werde eine Sportveranstaltung ausgerichtet, die – abgesehen von den Olympischen Winterspielen und Ski-Weltmeisterschaften – als das größte Skisportereignis der Welt bezeichnet werden kann. „Wenn ich nach Kitzbühel komme, spüre ich die Kraft Tirols als starkes Sportland, als starkes Tourismusland und als starken Wirtschaftsstandort“, freut sich LH Platter. Denn das Land schaffe es, das Moderne und die Tradition in unvergleichlicher Art zu vereinen. „Wir bieten authentische Heimat, echte Gastfreundschaft und ein Naturerlebnis, das seinesgleichen sucht. Gleichzeitig stehen wir für Fortschritt und Innovation“, umschreibt LH Platter die Vorzüge Tirols. Die Kraft Tirols, so der Landeshauptmann weiter, liege in einem gleichbleibend qualitativ hochwertigen Gastronomie-, Freizeit- und Naturangebot. Dafür müssen auch notwendige Investitionen getroffen werden.

„Der Tourismus ist ein starker Konjunkturmotor. Er trägt maßgeblich dazu bei, Tirol als nachhaltigen Wirtschafts- und Arbeitsstandort zu festigen. Insbesondere während der Wirtschaftskrise war er unser Fels in der Brandung“, sagt LH Platter. Gleichzeitig dürfe man nicht den Fehler machen, sich auf nur einen einzigen Wirtschaftszweig zu verlassen. Angesichts der sinkenden Konjunkturzahlen hat die Tiroler Landesregierung rasch reagiert und für die kommenden zwei Jahre ein Wirtschafts- und Arbeitsmarktpaket im Umfang von 700 Millionen Euro geschnürt. „Tirol hat seit über drei Jahren sinkende Arbeitslosenzahlen und eine gut wachsende Wirtschaft. In einigen Bundesländern nimmt die Arbeitslosigkeit bereits wieder zu. Wir sorgen vor – bevor es Probleme gibt“, stellt LH Platter klar. Mit den Maßnahmen könne spartenübergreifend ein erfolgreiches Wirtschaftswachstum unterstützt werden. „Denn gerade in der Wirtschaft – ähnlich wie im Skirennsport – findet ein beinharter Wettbewerb statt, in dem natürlich noch viel mehr Nationen mitmischen“, sagt LH Platter, der das Kitzbühel-Wochenende auch als ein wichtiges Event zum Netzwerken sieht: „Namhafte Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft nutzen dieses Event nicht nur dafür, die Athleten anzufeuern, sondern auch als gesellschaftliche Bühne – das kann unserem Land nur gut tun.“

Zahlreiche Persönlichkeiten kamen beim Tirol-Empfang in den Genuss der Tiroler Gastfreundschaft, so auch die Tiroler Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner sowie Niederösterreichs LH Johanna Mikl-Leitner und ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel. Auch aktive und ehemalige Sportgrößen wie die Rodel-Weltmeister und Olympiasieger Andreas und Wolfgang Linger, der ehemalige Eisschnellläufer Michael Hadschieff, Olympiasiegerin Olga Scartezzini und Ex-Radprofi Thomas Rohregger ließen sich das gesellschaftliche Highlight zu Beginn des Hahnenkamm-Wochenendes nicht entgehen. Gesichtet wurden u.a. auch René Benko und Rosi Schipflinger, Maximilian J. Riedel sowie igne Reisch und Elmar Peintner.

Der Kitzbühel-Empfang wird gemeinsam von Land Tirol und der Lebensraum Tirol Holding mit ihren Tochtergesellschaften Tirol Werbung, Standort Agentur und Agrarmarketing ausgerichtet.