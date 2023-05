Tischtennisnachwuchs hat VSS/Raiffeisen Landesmeister ermittelt

Sarntal – 61 Athleten aus acht verschiedenen Vereinen sind am Samstag, 13. Mai ins Sarntal gekommen, um die VSS/Raiffeisen Tischtennis-Landesmeister zu ermitteln. Der ASC Sarnthein holte sich dabei den Sieg in der Mannschaftswertung.

Insgesamt neun VSS/Raiffeisen Tischtennis-Landesmeister im Einzel und sieben im Doppel und Doppel-Mixed wurden am Sonntag, den 18. Mai in Sarnthein ermittelt. Gleich fünf Tischtennisspieler*innen konnten sich dabei im Einzel sowie im Doppel den Landesmeistertitel holen. Der Sarner Jonathan Felderer setzte sogar noch einen drauf und holte sich im Einzel, Doppel Buben und Doppel-Mixed den Landesmeistertitel. Insgesamt gingen von den 16 möglichen Goldmedaillen sechs an den Sarner Tischtennisnachwuchs, jeweils drei gingen an den ASC Auer und den TT Südtirol und jeweils zwei Medaillen sicherten sich der ASC Neugries und der ASV Tramin. Die Vereinswertung ging an die Ausrichter der Landesmeisterschaft, die Sektion Tischtennis des ASC Sarntal.

„Gewonnen haben heute alle. Ihr habt uns euer Können gezeigt und könnt stolz auf euch sein“, freute sich VSS-Tischtennis-Referent Georg Lotti bei der Siegerehrung. „Ein großer Dank geht auch an alle Trainer, Betreuer und Eltern, welche die Kinder unterstützen und ihnen die Ausübung des Sports ermöglichen“, bedankte sich VSS-Obmann Günther Andergassen. Gemeinsam mit VSS-Geschäftsführer Daniel Hofer überreichten sie den jungen Tischtennisspielern ihre verdienten Medaillen und Pokale.

Den Abschluss der Saison feiern die Tischtennisspieler am Sonntag, 21. Mai mit dem VSS/Raiffeisen Familienturnier in Bozen. Dann treten in der Sportzone Pfarrhof die Nachwuchstalente gemeinsam mit ihren Verwandten an.