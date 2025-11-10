Aktuelle Seite: Home > Sport > Titelverteidiger Oklahoma setzt seinen NBA-Siegeslauf fort
Shai Gilgeous-Alexander sorgte gegen Memphis für 35 Oklahoma-Punkte

Titelverteidiger Oklahoma setzt seinen NBA-Siegeslauf fort

Montag, 10. November 2025 | 10:56 Uhr
Shai Gilgeous-Alexander sorgte gegen Memphis für 35 Oklahoma-Punkte
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JUSTIN FORD
Von: APA/dpa/Reuters/sda

Die Oklahoma City Thunder haben ihren Ruf als bestes Team der NBA gefestigt und mit 114:110 auch das Auswärtsspiel bei den Memphis Grizzlies gewonnen. Der Titelverteidiger war bereits mit 19 Punkten in Rückstand gelegen, feierte aber doch noch seinen zehnten Sieg im elften Spiel der Saison. OKC steht damit weiterhin an der Spitze der Western Conference. Die schärfsten Verfolger sind die San Antonio Spurs, die Denver Nuggets und die Los Angeles Lakers.

Indes ist mit Lenny Wilkens der Trainer mit den meisten Spielen als NBA-Coach im Alter von 88 Jahren verstorben. Er stand bei insgesamt 2.487 Partien in der Verantwortung. Vor 46 Jahren führte er das Team der damaligen Franchise Seattle SuperSonics zum Meistertitel. Bei den Olympischen Spielen gewann er mit dem Dream Team der USA als Assistent (1992) und als Cheftrainer (1996) die Goldmedaille.

