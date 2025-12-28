Toblach: Dreifacher Norwegen-Erfolg bei den Männern

Von: ka

Toblach – Der große Auftakt der Tour de Ski in Toblach stand ganz im Zeichen der Farben Rot und Blau – mit klar nordischer Prägung. Der erste Wettkampftag der 20. Auflage begann äußerst spektakulär mit einem hochadrenalinreichen Freistil-Sprint, der die erwartete norwegische Dominanz bestätigte: Der „Kannibale“ Johannes Høsflot Klæbo und die kompromisslose Kristine Stavaas Skistad sicherten sich die Siege. Beste Athleten des italienischen Teams waren Federica Cassol (10.) und Federico Pellegrino (12.), die beide das Halbfinale erreichten.

In einer bis auf den letzten Platz gefüllten Nordic Arena – möglicherweise mit Besucherrekord – und bei strahlendem Sonnenschein machte Johannes Høsflot Klæbo von Beginn an klar, dass er nach dem frühen Viertelfinal-Aus beim letzten Sprint in Davos (SUI) auf Revanche aus war. Der fünfmalige Olympiasieger dominierte bereits die Qualifikation und ließ auch in den Finalläufen nichts anbrennen. Für Klæbo war es der 102. Weltcupsieg seiner Karriere und bereits der fünfte in dieser Saison.

Der Tag in Toblach geriet insgesamt zum norwegischen Fest und zeigte einmal mehr, dass auch der Nachwuchs bereits auf höchstem Niveau mithält: Mit Rang zwei durch Lars Heggen (Jahrgang 2005, in seiner ersten Weltcupsaison) und Platz drei für Oskar Opstad Vike (Jahrgang 2004) stand ein rein norwegisches Podium zu Buche. Federico Pellegrino musste sich in einem extrem schnellen ersten Halbfinale geschlagen geben, zeigte sich im Anschluss jedoch zufrieden und zuversichtlich im Hinblick auf die kommenden Aufgaben.

Auch bei den Frauen änderte sich das Bild kaum. Die 26-jährige Norwegerin Kristine Stavaas Skistad setzte im Finale von Beginn an das Tempo an der Spitze. Das Rennen war von mehreren Zwischenfällen geprägt: Sprint-Gesamtführende Johanna Hagström stürzte unmittelbar nach dem Start, ebenso die Norwegerin Mathilde Myhrvold, die das Ziel sichtlich angeschlagen erreichte.

Im Zielsprint musste sich die Deutsche Coletta Rydzek mit Rang zwei zufriedengeben, während die Schwedin Maja Dahlqvist das Podium komplettierte. Knapp dahinter landete die kämpferische US-Amerikanerin Jessie Diggins.

Aus italienischer Sicht erreichten insgesamt acht Athletinnen und Athleten die Qualifikation. Pellegrino schaffte es bis ins Halbfinale, während Davide Graz, Michael Hellweger und Giacomo Gabrielli im Viertelfinale ausschieden, ebenso wie Nicole Monsorno, Iris De Martin Pinter und Caterina Ganz. Federica Cassol überzeugte erneut mit ihrem fünften Top-10-Ergebnis im Weltcup und dem Einzug ins Halbfinale.

Die Tour-de-Ski-Emotionen in Toblach gehen nahtlos weiter: Am morgigen Tag steht der 10km Intervallstart in der klassischen Technik auf dem Programm – das Männerrennen beginnt um 11.45 Uhr, das Frauenrennen folgt um 14.45 Uhr. Ein reines Rennen gegen die Uhr.

Sprint FT – Männer

1 Johannes Hoesflot Klaebo NOR 2:28.82; 2 Lars Heggen NOR 2:28.95; 3 Oskar Opstad Vike NOR 2:29.62; 4 Valerio Grond SUI 2:30.10; 5 Lucas Chanavat FRA 2:31.34; 6 Janik Riebli SUI 2:39.25

Sprint FT – Frauen

1 Kristine Stavaas Skistad NOR 2:49.79; 2 Coletta Rydzek GER 2:50.03; 3 Maja Dahlqvist SWE 2:50.14; 4 Jessie Diggins USA 2:51.11; 5 Johanna Hagstroem SWE 3:06.49; 6 Mathilde Myhrvold NOR 4:10.76