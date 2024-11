Top7-Laufserie: Die Anmeldungen für 2025 sind schon offen

Von: luk

Bozen – Nach Abschluss der Saison 2024 ziehen die Organisatoren der Top7-Laufserie Bilanz und steuern auf das Jahr 2025 mit einer kompakteren Formel zu: Sieben Rennen stehen in der kommenden Saison im Kalender, die Gesamtsieger werden durch die besten sechs Leistungen ermittelt. Interessierte Läuferinnen und Läufer können sich bereits für die Laufserie anmelden, die Einschreibungen wurden bereits geöffnet.

Bei den Rennen der Top7-Laufserie 2024 wechselten sich viele Athleten auf dem Podium ab, doch Monika Decassiani Palfrader (Südtiroler Laufverein/2090 Punkte) bei den Damen und Khalid Jbari (Athletic Club 96 Alperia/2530 Punkte) bei den Herren setzten sich in der Gesamtwertung durch. Decassiani Palfrader hatte dank eines dritten Platzes beim Spring Night Run und der drittbesten Gesamtzeit beim AgeFactor Run sowie guter Platzierungen bei den anderen Rennen am Ende die Nase vorn. „Die diesjährige Rangliste hat zweifelsohne die Konstanz belohnt. Sowohl bei den Männern, wo Jbari drei Rennen (Kaltererseelauf, Teroldego Half Marathon und AgeFactor Run, Anm. d. Red.) der Schnellste war, als auch bei den Frauen mit Decassiani Palfrader“, erklärt Massimo Zago, Präsident der Top7-Laufserie.

Die große Ausgeglichenheit zeigt sich auch darin, dass den Zweitplatzierten Alex Puppatti (1944 Punkte) bis zum Fünftplatzierten im Männerfeld, Anton Tobias Kritzinger, nur 40 Punkte trennten. „Das ist das Schöne an der Top7-Serie. Die Rennen sind sehr abwechslungsreich und reichen vom fünf Kilometer langen BOclassic Ladurner Volkslauf bis zum Seiser Alm Halbmarathon. Für die Wertung zählen die Platzierungen, nicht nur die Siege. So kann jeder Athlet ‚sein‘ Rennen finden und die anderen ausprobieren“, erklärt Zago und betont, dass auch am Ende der nächsten Saison die beständigsten Athleten für ihre Treue belohnt werden.

Sieben Rennen für 2025 im Kalender

Die Saison 2025 beginnt wie in den vergangenen Jahren am letzten Tag des Jahres 2024 und wird traditionell mit dem BOclassic Ladurner Volsklauf eingeläutet, der damit die Brücke zur neuen Saison herstellt. Dann haben die Läuferinnen und Läufer genügend Zeit, um sich auf die nächste Herausforderung der Serie vorzubereiten, die sie am Samstag, dem 3. Mai 2025 in der Talsohle der Rotaliana erwartet, wo die Teroldego Events 2025 stattfinden werden. Im Juli kehren sie dann für zwei Rennen nach Südtirol zurück: Am Sonntag, 6. Juli findet der Seiser Alm Halbmarathon statt und am Samstag, 12. Juli der Reschenseelauf. Vom Vinschgau geht es weiter ins Pustertal, wo am 30. August der Südtiroler Erdäpfllauf stattfindet. Mit dem Herbst kommt auch die Zeit der letzten beiden geplanten Wettkämpfe: Zunächst geht es zwischen Jenesien und dem Salten zum Soltn Run (28. September), anschließend wird die Top7-Laufserie am 18. Oktober im Unterland beim großen Finale im Rahmen des AgeFactor Run in Branzoll abgeschlossen.

Die Anmeldungen für die Top7-Laufserie 2025 wurden bereits geöffnet. Alle Interessierten können das Anmeldeformular online unter https://www.top-7.it/de/anmeldung ausfüllen. Der Preis für das Gesamtpaket beträgt 210 Euro und umfasst alle sieben Rennen der Serie. Um am Ende in der Gesamtwertung aufzuscheinen und die Preise für die treusten Athleten zu erhalten, müssen mindestens sechs der sieben Läufe absolviert werden. Wie bei der vergangenen Ausgabe wird auch 2025 die abschließende Siegerehrung beim letzten Rennen der Saison, dem AgeFactor Run in Branzoll, über die Bühne gehen.

Gesamtwertung Top7 2024

Herren:

1. Khalid Jbari (Athletic Club 96 Alperia) 2530 Punkte

2. Alex Puppatti (Laufclub Pustertal) 1944

3. Lukas Walder (A.S.D. Atl. Club 2000 Toblach) 1942

4. Peter Riffesser (A-LC Kaltern) 1920

5. Anton Tobias Kritzinger (S.G. Eisacktal Raiffeisen ASV) 1904

Damen:

1. Monika Decassiani Palfrader (Südtiroler Laufverein) 2090

2. Karolina Rosa Thaler (ASC LF Sarntal Raiffeisen) 1943

3. Hortenzia Eleknè Parizek (ASC Laas Raiffeisen) 1899

4. Evi Maria Strimmer (ASC Laas Raiffeisen) 1883

5. Sonja Hofer (Weißenbacher ASV) 1865

Die Rennen der Top7-Laufserie 2025

Dienstag, 31. Dezember 2024: BOclassic Ladurner Volkslauf

Samstag, 3. Mai 2025: Teroldego Events 2025

Sonntag, 6. Juli 2025: Seiser Alm Halbmarathon

Samstag, 12. Juli 2025: Reschenseelauf

Samstag, 30. August 2025: Südtiroler Erdäpfllauf

Sonntag, 28. September 2025: Soltn Run

Samstag, 18. Oktober 2025: AgeFactor Run und Siegehrung Top7 2025