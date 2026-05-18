Topleistungen bei Italienmeisterschaften im Lead in Arco

Von: mk

Arco – Am Wochenende des 16. und 17. Mai 2026 wurden im Centro Tecnico Federale in Arco die italienischen Meistertitel im Leadklettern der Allgemeinen Klasse vergeben. Zwei AVS-Athletinnen und ein AVS-Athlet erreichten das Finale, Filip Schenk erreichte Rang zwei, Matilda Liù Moar Rang sieben und Bettina Dorfmann Platz acht.

Aus Südtiroler Sicht gingen neun Athleten an den Start, erneut angeführt vom sehr starken Filip Schenk bei den Herren sowie von Matilda Liù Moar bei den Damen.

Nach der Qualifikation schafften es gleich fünf unserer Athleten ins Halbfinale: Bei den Frauen waren dies Matilda Moar und Bettina Dorfmann vom AVS Brixen sowie Elsa Giupponi vom AVS Meran. Bei den Männern qualifizierten sich ein bestens gelaunter Fritz Engele (AVS Meran) sowie erwartungsgemäß Filip Schenk (Fiamme Oro).

Auch im Halbfinale überzeugten unsere Athleten mit starken Leistungen: Fritz Engele erreichte den 13. Platz, während Filip Schenk das Halbfinale bei den Herren gewann und sich damit eine ausgezeichnete Ausgangsposition für das Finale der besten acht sicherte.

Bei den Damen zeigten Bettina Dorfmann und Matilda Moar ihr Potenzial eindrucksvoll: Bettina belegte den starken siebten Rang, und Matilda qualifizierte sich als Sechste für das Finale.

Im Damenfinale war einmal mehr Laura Rogora (Fiamme Oro) das Maß aller Dinge. Mit einem Top sicherte sie sich souverän den italienischen Meistertitel im Leadklettern. Unsere beiden Finalistinnen zeigten ebenfalls solide Leistungen: Matilda Moar belegte am Ende den siebten. Gesamtrang, während Bettina Dorfmann den achten Platz erreichte.

Das Herrenfinale war an Spannung kaum zu übertreffen: Mit einer herausragenden Leistung setzte sich Ernesto Placci (Fiamme Oro) vor unserem Filip Schenk sowie Stefano Ghisolfi (Fiamme Oro) durch.

Weiter geht es bereits nächste Woche mit den Jugend-Italienmeisterschaften U21, ebenfalls in Arco.