Aktuelle Seite: Home > Sport > Toronto verliert NBA-Heimpremiere gegen Milwaukee
Niederlage für Jakob Pöltl bei der Heimpremiere mit Toronto

Toronto verliert NBA-Heimpremiere gegen Milwaukee

Samstag, 25. Oktober 2025 | 06:51 Uhr
Niederlage für Jakob Pöltl bei der Heimpremiere mit Toronto
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MICHAEL CHISHOLM
Schriftgröße

Von: apa

Mit einem 116:122 gegen die Milwaukee Bucks haben die Toronto Raptors am Freitag (Ortszeit) im zweiten Spiel der neuen Saison in der National Basketball Association (NBA) die erste Niederlage erlitten. Der Wiener Jakob Pöltl bilanzierte bei der Heimpremiere mit sechs Punkten, fünf Rebounds und zwei Assists in 26:34 Minuten auf dem Parkett. Der Gegner sei im Finish “etwas abgebrühter” gewesen, stellte der 30-jährige Center fest.

Bis zum 108:108 bei noch knapp vier Minuten Spielzeit war am Ontariosee alles offen. Dann setzten sich die von ihrem Topstar Giannis Antetokounmpo mit 31 Zählern und 20 Rebounds angeführten Bucks auf 118:111 ab und sorgten für die Entscheidung. Bei Toronto war erstmals Brandon Ingram mit 29 Punkten der erfolgreichste Scorer.

Am Sonntag sind die Raptors bei den Dallas Mavericks zu Gast. Die Texaner verloren mit 107:117 gegen die Washington Wizards trotz 27 Zählern und 13 Rebounds von Anthony Davis auch ihr zweites Saisonspiel.

Erster Sieg für Lakers

Die Los Angeles Lakers feierten mit einem 128:110 gegen die Minnesota Timberwolves den ersten Sieg im neuen Spieljahr. Hauptverantwortlich dafür zeichnete Luka Doncic mit 49 Punkten, elf Rebounds und acht Assists. NBA-Rekordchampion Boston Celtics hingegen muss nach einem 95:105 bei den New York Knicks noch auf ein Erfolgserlebnis warten.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Eine halbe Million Euro für einen Haufen Steine”
Kommentare
124
“Eine halbe Million Euro für einen Haufen Steine”
Wartezeiten im Gesundheitswesen sinken deutlich
Kommentare
51
Wartezeiten im Gesundheitswesen sinken deutlich
Ein Aufzug zum Kloster Säben – oder doch nicht?
Kommentare
48
Ein Aufzug zum Kloster Säben – oder doch nicht?
Freier Zugang zum Kalterer See nun vor Gericht
Kommentare
42
Freier Zugang zum Kalterer See nun vor Gericht
Crack-Pfeifen in Bozner Waltherpark
Kommentare
41
Crack-Pfeifen in Bozner Waltherpark
Anzeigen
Warum Passwortschutz heute wichtiger ist als je zuvor
Warum Passwortschutz heute wichtiger ist als je zuvor
Digitale Sicherheit im Familienalltag
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 