Toronto verliert NBA-Heimpremiere gegen Milwaukee

Von: apa

Mit einem 116:122 gegen die Milwaukee Bucks haben die Toronto Raptors am Freitag (Ortszeit) im zweiten Spiel der neuen Saison in der National Basketball Association (NBA) die erste Niederlage erlitten. Der Wiener Jakob Pöltl bilanzierte bei der Heimpremiere mit sechs Punkten, fünf Rebounds und zwei Assists in 26:34 Minuten auf dem Parkett. Der Gegner sei im Finish “etwas abgebrühter” gewesen, stellte der 30-jährige Center fest.

Bis zum 108:108 bei noch knapp vier Minuten Spielzeit war am Ontariosee alles offen. Dann setzten sich die von ihrem Topstar Giannis Antetokounmpo mit 31 Zählern und 20 Rebounds angeführten Bucks auf 118:111 ab und sorgten für die Entscheidung. Bei Toronto war erstmals Brandon Ingram mit 29 Punkten der erfolgreichste Scorer.

Am Sonntag sind die Raptors bei den Dallas Mavericks zu Gast. Die Texaner verloren mit 107:117 gegen die Washington Wizards trotz 27 Zählern und 13 Rebounds von Anthony Davis auch ihr zweites Saisonspiel.

Erster Sieg für Lakers

Die Los Angeles Lakers feierten mit einem 128:110 gegen die Minnesota Timberwolves den ersten Sieg im neuen Spieljahr. Hauptverantwortlich dafür zeichnete Luka Doncic mit 49 Punkten, elf Rebounds und acht Assists. NBA-Rekordchampion Boston Celtics hingegen muss nach einem 95:105 bei den New York Knicks noch auf ein Erfolgserlebnis warten.