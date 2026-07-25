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Carapaz sichert sich mit der Königsetappe auch das Bergtrikot

Tour-Königsetappe an Kletterspezialist Carapaz

Samstag, 25. Juli 2026 | 17:18 Uhr
Carapaz sichert sich mit der Königsetappe auch das Bergtrikot
APA/APA/AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
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Von: APA/sda/dpa

Richard Carapaz hat die Königsetappe der 113. Tour de France gewonnen. Der Super-Kletterer aus Ecuador verwies auf der vorletzten Etappe mit der zweiten Ankunft in Alpe d’Huez hintereinander Remco Evenepoel und Sepp Kuss um knapp eine halbe Minute auf die Plätze zwei und drei. Der designierte Gesamtsieger Tadej Pogacar stellte sich über 171 km mit 5.450 Höhenmetern in den Dienst von Isaac Del Toro und half dem Teamkollegen aus Mexiko, Platz drei hinter Evenepoel abzusichern.

Mit einem Abstand von 6:26 Minuten auf Evenepoel und 9:42 Minuten auf Del Toro geht der am Samstag viertplatzierte Pogacar auf die finale Etappe in Paris. Dort steht für Pogacar die Triumphfahrt zu seinem bereits fünften Tour-de-France-Sieg an. Der junge Franzose Paul Seixas, aufgeboten als Decathlon-Chef statt Felix Gall, verfehlt somit das Tour-Podest.

Dreimal höchste Kategorie

Die 20. Etappe präsentierte sich noch einmal enorm selektiv. Bei der Etappe mit den meisten Höhenmetern bei dieser Tour standen drei Anstiege der höchsten Kategorie an. Darunter die Kletterpartie zum Alpen-Giganten Col du Galibier, dem Dach der Tour mit einer durchschnittlichen Steigung von fast sieben Prozent auf 17,7 Kilometern. Oben auf dem Gipfel war Carapaz Erster und sicherte sich wichtige Punkte für die Bergwertung.

Zum Unglücksraben avancierte Kuss. Der Visma-Teamkollege des während dieser Tour ausgeschiedenen Mitfavoriten Jonas Vingegaard stürzte erst einmal. Und dann noch ein zweites Mal bei einer Abfahrt. Der US-Amerikaner hatte dabei noch Glück, dass er von einem Fangzaun vor dem lebensgefährlichen Abhang abgebremst wurde.

Letzte Etappe wegen Waldbränden verkürzt

Die Schlussetappe wurde wegen der heftigen Waldbrände bei Bordeaux von ursprünglich 133 auf 89 Kilometer reduziert und ausschließlich in Paris stattfinden. Das französische Innenministerium entschied, einen Teil der ursprünglich für die letzte Etappe eingeteilten Sicherheitskräfte abzuziehen, um die Einsatzkräfte in den betroffenen Gebieten zu verstärken. Der Startschuss der Etappe fällt um 17.50 Uhr an der Ziellinie in Paris, anschließend werden die Fahrer zwei zusätzliche Runden auf den Champs Élysées bestreiten, ehe sie wie geplant auf den Montmartre-Kurs gehen.

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