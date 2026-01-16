Trainer Glasner verlässt Crystal Palace zu Saisonende

Von: APA/Reuters

Fußball-Trainer Oliver Glasner wird Crystal Palace spätestens im Sommer verlassen. Der Oberösterreicher wird seinen mit Saisonende auslaufenden Vertrag bei den Londonern nicht verlängern. Das bestätigte Glasner am Freitag in einer Pressekonferenz des Premier-League-Clubs. Der 51-Jährige, der Palace mit dem FA-Cup-Triumph im Vorjahr den ersten großen Titel der Vereinsgeschichte beschert hatte, wird unter anderem als möglicher künftiger Coach von Manchester United gehandelt.