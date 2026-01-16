Aktuelle Seite: Home > Sport > Trainer Glasner verlässt Crystal Palace zu Saisonende
Glasner könnte im Sommer bei Manchester United anheuern

Trainer Glasner verlässt Crystal Palace zu Saisonende

Freitag, 16. Januar 2026 | 15:35 Uhr
Glasner könnte im Sommer bei Manchester United anheuern
APA/APA/AFP/GLYN KIRK
Von: APA/Reuters

Fußball-Trainer Oliver Glasner wird Crystal Palace spätestens im Sommer verlassen. Der Oberösterreicher wird seinen mit Saisonende auslaufenden Vertrag bei den Londonern nicht verlängern. Das bestätigte Glasner am Freitag in einer Pressekonferenz des Premier-League-Clubs. Der 51-Jährige, der Palace mit dem FA-Cup-Triumph im Vorjahr den ersten großen Titel der Vereinsgeschichte beschert hatte, wird unter anderem als möglicher künftiger Coach von Manchester United gehandelt.

