Trainingsauftakt der Handballer des SSV Loacker Bozen Volksbank

Ligastart in die Serie A Beretta erfolgt am 5. September

Bozen – Die Handballer des SSV Loacker Bozen Volksbank haben am Montagabend mit dem Mannschaftstraining begonnen. Der neue Spielertrainer Mario Sporcic konnte zum Trainingsstart seinen gesamten, 21 Mann fassenden, Kader begrüßen.

Bei hochsommerlichen Temperaturen begann in der Gasteiner Halle um punkt 19 Uhr die erste Trainingseinheit des erfolgreichsten Südtiroler Handballklubs in Hinblick auf die Saison 2020/21. Spielertrainer Sporcic begrüßte in seiner kurzen Ansprache alle Akteure, darunter auch die weiß-roten Neuverpflichtungen Pedro Henrique Hermones Silva, Giulio Venturi, Vito Marino und Marin Greganic. In den kommenden Tagen wird Sporcic den Fokus auf das konditionelle Training legen, gleichzeitig aber auch schon spielerische und taktische Einheiten einbauen.

Was das Testspielprogramm angeht, wird der SSV Loacker Bozen Volksbank im August den Euregio Cup bestreiten, an dem neben den Weiß-Roten auch die Ligakonkurrenten aus Brixen, Meran, Eppan und Pressano, sowie Innsbruck und Schwaz aus Österreich teilnehmen. Das Format, die Termine und die Spielorte werden in den nächsten Tagen von den involvierten Klubs festgelegt.

Der Ligastart in die Serie A Beretta erfolgt für die Talferstädter indessen am Samstag, 5. September mit einem Heimspiel gegen Cingoli. Das erste Südtiroler Derby steigt für den SSV Loacker Bozen Volksbank am Samstag, 19. September mit einem weiteren Heimspiel gegen die Eppan Handball Löwen. Dazwischen wartet am 12. September das Auswärtsmatch in Fondi auf die Bozner Handballer.

SSV Loacker Bozen Volksbank – Kader:

Pedro Henrique Hermones Silva (Jahrgang 1993, Position Tormann)

Raphael Rottensteiner (2003, Tormann)

Sarvji Singh (2001, Tormann)

Marin Greganic (2000, Flügel)

David Montagna (1997, Flügel)

Michael Pircher (1985, Flügel)

Martin Sonnerer (1992, Flügel)

Erik Udovcic (1995, Rückraum)

Ratko Starcevic (1994, Rückraum)

Mario Sporcic (1985, Rückraum)

Dean Turkuvic (1987, Rückraum)

Jonas Walcher (2002, Rückraum)

Hannes Lezuo (2003, Rückraum)

Thomas Spögler (2003, Rückraum)

Emil Plattner (2003, Rückraum)

Raul Piha (2000, Rückraum)

Giulio Venturi (1989, Rückraum)

Vito Marino (1996, Pivot)

Andreas Kammerer (1982, Pivot)

Vilson Gojani (2000, Pivot)

Julian Gasser (2003, Pivot)