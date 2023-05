Transfer-News aus Pustertal, Bozen, Klagenfurt und Feldkirch

Bozen/Bruneck – Der HC Pustertal Wölfe, der HCB Südtirol Alperia, der EC-KAC und die BEMER Pioneers Vorarlberg haben am Montagabend bzw. Dienstag weitere Kader-Entscheidungen verlautbart.

Der HC Pustertal Wölfe hat mit Andreas Bernard und Jacob Smith sein Goalie-Duo für die kommende Saison der win2day ICE Hockey League bestätigt. Smith geht in sein zweites Jahr in Bruneck, in der abgelaufenen Kampagne kam er auf 12 Spiele (GAA 2,58).

„Ich habe das Gefühl, dass es noch viel zu erreichen gibt und unsere Arbeit noch nicht getan ist. Ich möchte unbedingt ein Teil davon sein. Außerdem ist mir die Stadt Bruneck ans Herz gewachsen und schätze die Arbeit des Vereins sehr. Es war also eine leichte Entscheidung den Vertrag zu verlängern. Ich möchte heuer eine größere Rolle in der Mannschaft spielen und erfolgreich sein. Das Ziel sind die Playoffs und dann so weit wie möglich zu kommen. Ich weiß, dass das letzte Jahr für alle sehr schwierig war. Die Fans haben aber immer zu uns gehalten und sind wie eine Wand hinter uns gestanden – und gerade deshalb die besten Fans der Liga!“, sagt Smith.

Andreas Bernard kommt von Lokalrivalen HCB Südtirol Alperia. Nach dem Serie-A-Debut beim HC Bozen 2008/09 zog es den Kalterer nach Finnland, wo die Karriere richtig Fahrt aufnahm, er in Finnland, der Slowakei, Schweden und Deutschland unter Vertrag stand. Die Rückkehr zu den „Füchsen“ folgte vergangenen Sommer. 15 Spiele stand er im Tor des ICE-Runner-Up

„Der HCP hat eine tolle Entwicklung genommen in den letzten Jahren und ich freue mich ein Teil davon sein zu dürfen. Die letzten beiden Jahre waren nicht immer einfach, familiär wie sportlich ging es Auf und Ab, mit der HCP-Familie im Rücken möchte ich es nochmal allen zeigen. Ich glaube, dass ich aufgrund meiner Erfahrung weiterhelfen kann, stelle mich voll in den Dienst der Mannschaft und hoffe auf ein tolles gemeinsames Jahr für und mit den Wölfe-Fans“, so Bernard.

Fünfte Saison für Halmo in Bozen

Auf Mike Halmo wartet in Bozen seine bereits fünfte Saison, die Vierte in Folge. 2017/18 gab er sein Debüt für die „Foxes“ – hernach zog es ihn nach Finnland und Deutschland, ehe er zur Saison 20/21 wieder in die Talferstadt zurückkehrte und in der letzten Kampagne als Assistant-Captain fungierte. Mit 43 Scorerpunkten war die abgelaufene Spielzeit seine nach Punkten zweitbeste (20G|23A). Insgesamt bestritt der Kanadier für die „Foxes“ bereits 235 Begegnungen (169 Punkte)

„Das Ende der letzten Saison hat uns das Herz gebrochen, es motiviert uns jedoch, bereits ab dem Sommer hart zu arbeiten, um in der kommenden Spielzeit abermals zu versuchen, den Pokal in die Talferstadt zu bringen“, sagt Halmo.

Ganahl verlängert in Klagenfurt

Manuel Ganahl wird auch in der kommenden Saison beim EC-KAC spielen. In bislang 437 Bewerbsspielen für die Rotjacken verbuchte der 32-Jährige 311 Scorerpunkte (109G / 202A). General Manager Oliver Pilloni: „Manuel Ganahl ist seit Jahren ein konstanter und wichtiger Faktor in unserer Mannschaft, sowohl am Eis als auch in der Kabine. Gerade in unserem Kader, der im Verlauf der letzten zwölf Monate durch die Karriereenden bzw. Abgänge von Manuel und Stefan Geier, Martin Schumnig sowie Thomas Koch der Erfahrungen aus über 3.500 Ligaspielen verlustig ging, ist es wichtig, auch weiterhin auf einen Kern an stabilen, etablierten Kräften bauen zu können. Manuel Ganahl ist genau das, dementsprechend ist es absolut positiv, dass wir ihn auch in der kommenden Saison in unseren Reihen haben werden.“

Pioneers verpflichten Kanadier

Die BEMER Pioneers Vorarlberg konnten einen weiteren freien Legionärsplatz für 2023/24 füllen. Cédric Lacroix wechselt aus der nordamerikanischen AHL erstmals nach Europa und wird die Offensive der Feldkircher verstärken. Cédric Lacroix: „Schon bei meinem ersten Gespräch mit Head Coach Dylan Stanley spürte ich, dass die Organisation und ich die gleichen Ziele verfolgen und ich freue mich darauf, dem Club dabei zu helfen, den nächsten Schritt nach vorne zu machen. Ich bin ein Spieler, der ununterbrochen mit Herzblut spielt. Die Pioneers-Fans dürfen sich von mir einen Stürmer erwarten, der der Mannschaft durch seine Arbeitsmoral, seine Körperlichkeit und sein kluges Zwei-Wege-Spiel auf konstanter Basis hilft, Spiele zu gewinnen.“