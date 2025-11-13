Aktuelle Seite: Home > Sport > Treffen zu Olympischen Winterspielen: CONI-Präsident besucht Museion
Ausstellung "What we carry"

Treffen zu Olympischen Winterspielen: CONI-Präsident besucht Museion

Donnerstag, 13. November 2025 | 16:06 Uhr
03_LR-What-we-carry©Luca Guadagnini-_25A9070
Museion/Luca Guadagnini
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Am 13. November hat der Präsident des Italienischen Olympischen Komitees (CONI) Luciano Buonfiglio gemeinsam mit Giovanni Malagò, Präsident der Stiftung Milano Cortina 2026 und IOC-Mitglied, das Museion in Bozen besucht.

Landeshauptmann Arno Kompatscher begleitete den Rundgang durch die Ausstellung “What we carry” der olympischen Fackeln. “Es war eine gute Gelegenheit, den neuen CONI-Präsidenten Buonfiglio zu treffen, ihm zu seiner Wahl zu gratulieren und gemeinsam mit Präsident Malagò über die bevorstehenden Olympischen Winterspiele im kommenden Februar zu sprechen. Antholz wird dabei als Austragungsort eine wichtige Rolle spielen”, sagte Kompatscher.

Giovanni Malagò, Präsident der Stiftung Milano Cortina 2026, ergänzte: „Die Ausstellung gibt einen Streifzug durch die Geschichte der Olympischen Spiele und regt dazu an, über die Werte nachzudenken, die wir durch Olympia weitergeben.“

CONI-Präsident Luciano Buonfiglio berichtete von seinem ersten Besuch in Bozen: „Ich habe gespürt, wie groß die Motivation ist, erfolgreiche Olympische Spiele zu erleben. Die Atmosphäre war sehr positiv, und das Engagement für die Spiele war überall deutlich spürbar.“

Luciano Buonfiglio, 75 Jahre alt, nahm 1976 an den Olympischen Spielen in Montreal im Kanu teil und wurde im Juni zum Präsidenten des CONI gewählt.

Bezirk: Bozen, Pustertal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen, Pustertal

Meistkommentiert
Italien senkt die Einkommensteuer
Kommentare
45
Italien senkt die Einkommensteuer
KI könnte innerhalb von zehn Jahren die meisten Jobs ersetzen – VIDEO
Kommentare
34
KI könnte innerhalb von zehn Jahren die meisten Jobs ersetzen – VIDEO
Girlan: Laternenumzug trotz Lehrerprotests – VIDEO
Kommentare
32
Girlan: Laternenumzug trotz Lehrerprotests – VIDEO
Riesige Autobahnbrücke in China stürzt ein – VIDEO
Kommentare
27
Riesige Autobahnbrücke in China stürzt ein – VIDEO
Wild-Camper in den Dolomiten scheren sich nicht um Verbot
Kommentare
22
Wild-Camper in den Dolomiten scheren sich nicht um Verbot
Anzeigen
Mobil im Wandel
Mobil im Wandel
Wenn das Smartphone zur Wirtschaftsmacht wird
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 