Treichl im Zweier-Weltcup von Igls Neunter vor Mandlbauer

Samstag, 29. November 2025 | 12:02 Uhr
Von: apa

Markus Treichl und Jakob Mandlbauer haben sich im ersten Weltcupbewerb der Bobfahrer im umgebauten Eiskanal von Innsbruck-Igls im Zweier auf den Plätzen neun und zehn klassiert. Treichl lag mit Markus Sammer nach zwei Läufen am Samstag sieben Hundertstelsekunden vor seinem Teamkollegen, der mit Daniel Bertschler an den Start ging. Die deutschen Teams holten, angeführt von Johannes Lochner, einen Dreifachsieg.

Treichl erwischte im ersten Lauf nicht die ideale Linie und war zur Halbzeit nur Zehnter. Im zweiten Durchgang schob sich der Lokalmatador noch ein wenig nach vor. “Den zweiten Lauf habe ich viel besser getroffen. Ich hoffe, dass wir das morgen im Vierer auch abrufen können. Dann ist nach vorne hin viel möglich”, meinte Treichl im ORF-TV. Am Sonntag (ab 13.00) ist in Igls die Vierer-Konkurrenz angesetzt.

Mandlbauer lag nach dem ersten Lauf als Siebenter auf dem Weg zu seinem bisher besten Weltcupresultat (bisher Neunter), verlor in der Entscheidung aber noch drei Ränge. Der 27-Jährige zeigte sich nach dem nicht nach Wunsch verlaufenen Auftakt in Cortina (27.) in der Vorwoche dennoch sehr zufrieden. “Es ist mir in der ganzen Woche gut gelungen im Training. Anders als in Cortina habe ich das heute auch im Weltcup abrufen können”, meinte Mandlbauer. Auch er ist am Sonntag im Vierer am Start.

