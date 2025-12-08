Aktuelle Seite: Home > Sport > Trennung von Red Bull? Spekulationen um Zukunft von Marko
Verliert Max Verstappen Helmut Marko?

Trennung von Red Bull? Spekulationen um Zukunft von Marko

Montag, 08. Dezember 2025 | 16:35 Uhr
Verliert Max Verstappen Helmut Marko?
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MARK THOMPSON
Schriftgröße

Von: apa

Unmittelbar nach dem Ende der Formel-1-Weltmeisterschaft in Abu Dhabi haben die Spekulationen um ein vorzeitiges Aus von Motorsportberater Helmut Marko bei Red Bull Fahrt aufgenommen. Am Montag berichtete die englische Tageszeitung “The Telegraph”, dass der 82-jährige Steirer am Jahresende den Rennstall verlasse und vor dem Ruhestand stehe. Marko, der noch einen Vertrag bis Ende 2026 besitzt, hatte am Sonntag auf Nachfrage seine Zukunft offen gelassen.

Marko gilt als enger Vertrauter und Förderer von Vierfach-Champion Max Verstappen und ist seit 20 Jahren bei Red Bull tätig. Der entthronte Niederländer hatte in Abu Dhabi auf die Frage bei Sky, ob Marko auch im kommenden Jahr mit von der Partie ist, gemeint: “Ich hoffe es!”. In Interviews nach dem finalen Rennen hatte der Berater zudem über die anstehenden Herausforderungen durch die zahlreichen Reglementänderungen 2026 gesprochen. Ein allfälliger Abschied könnte daher nicht ganz freiwillig passieren.

Laut “Bild”-Zeitung plant Red-Bull-Geschäftsführer-Sport Oliver Mintzlaff einen “kompletten Neustart”. Bereits im Juli hatte man sich vom umstrittenen Teamchef Christian Horner, der im Clinch mit Marko lag, getrennt. Nun könnte der Steirer folgen. Auch der aktuelle Red-Bull-Teamchef Laurent Mekies hatte am Sonntagabend Anpassungen angedeutet und Marko für dessen Arbeit gedankt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Besucherschwemme stellt Meran auf die Probe
Kommentare
65
Besucherschwemme stellt Meran auf die Probe
Nach Busfahrer-Attacke: Sasa-Personal streikt am Dienstag
Kommentare
50
Nach Busfahrer-Attacke: Sasa-Personal streikt am Dienstag
Sie wollten ans Steuer: Busfahrer wird von Fahrgästen vermöbelt
Kommentare
48
Sie wollten ans Steuer: Busfahrer wird von Fahrgästen vermöbelt
Musk nach Millionenstrafe gegen X: “EU abschaffen”
Kommentare
48
Musk nach Millionenstrafe gegen X: “EU abschaffen”
Mutter von blindem Sohn verlangt kein Geld: Hoteliers müssen zur Schulung
Kommentare
44
Mutter von blindem Sohn verlangt kein Geld: Hoteliers müssen zur Schulung
Anzeigen
Ein Ofen für die Eltern heißt Bildung für die Kinder
Ein Ofen für die Eltern heißt Bildung für die Kinder
Projekt in Tansania
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Bruneck setzt wieder vermehrt auf bewährte Allradtechnologie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 