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Tjebbe Kaindl mit Topleistung

Triathlet Kaindl in Londoner WM-Serien-Rennen Sechster

Samstag, 25. Juli 2026 | 19:19 Uhr
Tjebbe Kaindl mit Topleistung
APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH
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Von: apa

Triathlet Tjebbe Kaindl hat beim WM-Serien-Rennen in London gehörig aufgezeigt. Der Tiroler kam am Samstag im Sprintbewerb der höchsten Kategorie über die olympische Halbdistanz (750 m Schwimmen, 20 km Rad, 5 km Laufen) in 50:53 Minuten auf Rang sechs. Auf den australischen Sieger, Weltmeister Matthew Hauser, fehlten nur 25 Sekunden. Es ist das beste Ergebnis eines Österreichers in der Triathlon-WM-Serie. Damit sammelte Kaindl wertvolle Punkte für die Olympia-Qualifikation.

“Es ist alles aufgegangen. Auch wenn die Form nach den vielen Rennen in letzter Zeit nicht mehr die beste war, ich war vom Kopf her voll da. Es war ein perfektes Rennszenario für mich. Ich habe alles gegeben und auf den letzten 500 m alles rausgeholt”, zog Kaindl zufrieden Bilanz. Im Frauenrennen wurde Therese Feuersinger auf Rang 35 beste Österreicherin.

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