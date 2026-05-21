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Djokovic und Troicki im Davis Cup

Troicki neuer Trainer von Tennisstar Djokovic

Donnerstag, 21. Mai 2026 | 08:39 Uhr
Djokovic und Troicki im Davis Cup
APA/APA/AFP/LLUIS GENE
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Von: APA/sda

Tennisstar Novak Djokovic hat pünktlich vor Beginn der French Open wieder einen Trainer. Der am Freitag 39 Jahre alt werdende Serbe sicherte sich die Dienste seines Landsmannes und ehemaligen Davis-Cup-Kapitäns Viktor Troicki. “Willkommen an meinen Freund, Teamkollegen und jetzt Trainer Viktor Troicki”, schrieb der ehemalige Weltranglisten-Erste auf Instagram. Troicki gehörte bereits zum Trainerstab, als Djokovic bei Olympia 2024 in Paris die Goldmedaille gewann.

Offiziell war Djokovic ein Jahr ohne Chefcoach gewesen. Im vergangenen Mai hatte er die Zusammenarbeit mit dem Schotten Andy Murray beendet.

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