Trotz Sieg: Wölfe verpassen Pre-Playoff-Qualifikation

Bruneck – Nach der Niederlage in Villach kann der HCP Platz 10 (Pre-Playoff-Qualifikation) nicht mehr aus eigener Kraft erreichen. Während die Graz 99ers (ein Punkt Vorsprung) zu Hause auf die Pioneers Vorarlberg treffen, gastiert in der Intercable Arena Olimpija Ljubljana.

Das Spiel beginnt ganz nach dem Geschmack der 2.100 Zuschauer in der Arena: die Gäste schwächen sich bereits in Minute 1 durch zwei Strafen selbst, und im 5 vs 3 nimmt Archambault Maß und zimmert die Scheibe präzise unter die Querlatte – 1:0 (2. Min.). Nachdem Ahl das 2:0 ausgelassen hat, werden die Gäste stärker und prüfen Sholl mehrmals ernsthaft (2 Mal Sturm im PP, Cimzar alleine). Danach fangen sich die Wölfe wieder und kommen zwei Mal mit Ahl (jeweils nach Zuckerpass Hannoun) zu tollen Chancen, doch Us im Tor von Olimpija bleibt Sieger. Nachdem auch noch Archambault (übers Tor) und Willcox (kurz vor der Sirene) Chancen liegengelassen haben, geht es mit 1:0 in die erste Pause.

Der zweite Abschnitt beginnt wie der erste, nämlich mit einem Tor des HCP. Hannoun tanzt nach 20 Sekunden durch die Verteidigungslinien und lupft den Puck ins Kreuzeck, das 2:0 und zugleich die Krönung der ausgezeichneten Leistung der Nummer 19, der die Wölfe als Leader durch die letzten siegreichen Spiele geführt hat. Wenig später zirkelt Ege einen Schlenzer von der blauen Linie aufs Tor, und der Puck zappelt erneut im Netz, 3:0 nach 23 Spielminuten. Und mit einem dritten Treffer innerhalb von 5 Minuten sorgen die Wölfe für eine Vorentscheidung in dieser Partie: in einem Getümmel vor Zan Us schiebt Hannoun die Scheibe über die Linie; nach Videostudium erkennen die Schiris das 4:0 an (26. Minute). In der 32. Minute nutzt Zajc eine Unachtsamkeit im Defensivverhalten und verkürzt mit einem schönen Treffer auf 4:1. Im Anschluss dürfen die Wölfe zwei Minuten in Überzahl agieren, spielen dieses auch gut, bleiben aber ohne weiteren Torerfolg. Dieser gelingt sofort nach Ablauf der Strafzeit: Ahl legt quer auf Catenacci, und die Nummer 71 hämmert den Puck ins Kreuzeck, ein weiterer wunderschöner Treffer an diesem unterhaltsamen letzten Hockeyabend! (5:1, 35. Minute).

Im Schlussabschnitt überstehen die Wölfe zunächst eine Unterzahlsituation gut, doch wenige Sekunden nach Ablauf der Strafe gelingt Sodja der Anschlusstreffer zum 5:2 (42. Minute). Wenig später schickt Hannoun Harju auf die Reise, und der Schwede lässt sich diese Chance nicht entgehen und verwertet allein vor dem inzwischen eingewechselten Kolin zum 6:2 (43. Minute). Den Schlusspunkt setzt Kapitän Andergassen, der ein Assist von Roy zum 7:2 in die Maschen setzt (56. Minute).

Damit beendet der HCP mit einem schön herausgespielten Sieg die Saison. Durch den gleichzeitigen Heimerfolg der Graz 99ers (4:0 gegen die Pioneers) gelingt aber der Sprung auf Platz 10 nicht mehr und die Regular Season endet für die Wölfe mit Platz 11, nur einen einzigen Punkt hinter dem Minimalziel Pre-Playoff-Qualifikation.

Der HCP bedankt sich für den tollen Zuschauerzuspruch und die treue Unterstützung in dieser nicht immer einfachen Saison! Die Analyse der Saison und die Vorbereitung auf die Saison 2023/24 läuft.