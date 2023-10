Trotz starker Leistung keine Punkte

Zell am See – Die Rittner Buam SkyAlps waren am Donnerstagabend beim Tabellenführer der Alps Hockey League, dem EK Die Zeller Eisbären, zu Gast. Dabei bot die Mannschaft von Trainer Tray Tuomie eine sehr starke Leistung, musste die Heimreise aber dennoch ohne Punkte antreten: Die Zeller Eisbären kämpften einen 4:3-Sieg über die Zeit.

Dass beide Mannschaften in starker Form sind, zeigte sich im ersten Drittel. Hohes Forechecking, schnelles Eishockey und viele Tore: Für die zahlreich erschienenen Zuschauer in der Eishalle von Zell am See war es ein Augenschmaus. Zunächst blieben Manuel Öhler (3.) und Coatta (5.) am Eisbären-Goalie Zimmermann hängen. Auf der Gegenseite landete der erste richtige Schuss im Tor. Im Powerplay gab Liga-Topscorer Wilenius Furlong das Nachsehen (6.47). Ritten antwortete postwendend mit dem 1:1. Ebenfalls im Powerplay war Simon Kostner nach Ablage von Kevin Fink zur Stelle (8.53). Dann sorgten ein Putnik-Abstauber (10.12) und ein Solotreffer von Huard (18.04) für die 3:1-Führung der Gastgeber, die ein abgefälschter Amorosa-Weitschuss aber wieder verkürzte (18.31).

Für die Buam startete das Mitteldrittel mit einer guten und einer schlechten Nachricht. Gleich einmal gab es ein vierminütiges Powerplay für sie, nachdem Altmann Coatta mit dem Stock im Gesicht erwischt hatte, der US-Amerikaner musste daraufhin aber zur Behandlung in die Kabine. In Überzahl wurden seine Mitspieler aber kaum gefährlich und kaum waren die Eisbären wieder mit gleich vielen Spielern auf dem Eis, stellte Wilenius per Abstauber den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her (26.21). Ritten blieb aber weiterhin aggressiv und belohnte sich mit dem Anschlusstreffer: Quinz war nach einem Konter zur Stelle (29.57). Umkämpft, aber stets fair verstrich das zweite Drittel rasch, mit einigen guten Chancen auf beiden Seiten, die aber nicht zum Torerfolg führten.

Dass wollten die Rittner Buam SkyAlps im Schlussdrittel natürlich ändern, kamen heiß aus der Kabine und setzten die Zeller Eisbären unter Druck. Insam (41.), Lang, Spinell (beide 43.) und erneut Lang (46.) feuerten gefährliche Schüsse auf den Kasten der Gastgeber, in dem Zimmermann immer wieder über sich hinauswachsen musste. Auch in doppelter Überzahl Mitte des Drittels blieben alle Rittner Versuche erfolgslos, was den Tabellenführern zwar Aufwind, aber bei weitem keine Verschnaufpause gab. Denn auch die Versuche von Lobis (54.) und Julian Kostner (55.) hätten gut und gerne das 4:4 sein können, Zimmermann behielt aber stets die Oberhand. In den Schlussminuten machten sich die Buam mit zwei Zeitstrafen gegen Simon Kostner und Amorosa aber selbst den Garaus, sodass die Niederlage besiegelt war.

EK Die Zeller Eisbären – Rittner Buam SkyAlps 4:3 (3:2, 1:1, 0:0)

Tore: 1:0 Wilenius (6.47/PP), 1:1 Simon Kostner (8.53/PP), 2:1 Putnik (10.12), 3:1 Huard (18.04), 3:2 Amorosa (18.31), 4:2 Wilenius (26.21), 4:3 Quinz (29.57)