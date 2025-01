Trotz Wimmer-Tor und -Assist: Wolfsburg nur 2:2 gegen Kiel

Von: apa

Ein starker Auftritt von Patrick Wimmer hat für Wolfsburg in der deutschen Fußball-Bundesliga nicht zu einem Heimsieg über Holstein Kiel gereicht. Der Niederösterreicher wurde am Freitag zur Pause beim Stand von 0:1 nach einem Tor von David Zec (13.) eingetauscht, schoss das 1:1 (50.) und legte das 2:1 durch Jonas Wind per Corner auf (53.). Danach traf Wimmer noch zweimal Aluminium (55., 63.), ehe Benedikt Pichler die Vorlage für das 2:2 durch Steven Skrzybski lieferte (80.).

Für Wimmer war es das erste Liga-Tor in dieser Saison, Pichler assistierte Sekunden nach seiner Einwechslung. Die vom Steirer Ralph Hasenhüttl gecoachten Wolfsburger schoben sich zumindest vorübergehend an die sechste Stelle, die Kieler sind weiterhin Vorletzter.