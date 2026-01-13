Aktuelle Seite: Home > Sport > Truppe bei US-Doppelführung im Flachau-Slalom auf Podestkurs
Katharina Truppe liegt in Flachau auf Podestkurs

Truppe bei US-Doppelführung im Flachau-Slalom auf Podestkurs

Dienstag, 13. Januar 2026 | 18:58 Uhr
Katharina Truppe liegt in Flachau auf Podestkurs
APA/APA/BARBARA GINDL/BARBARA GINDL
Schriftgröße

Von: apa

Katharina Truppe liegt beim Weltcup-Nachtslalom in Flachau zur Halbzeit auf Platz drei. Bei einer US-Doppelführung durch Mikaela Shiffrin und Paula Moltzan (+0,19) hat die Kärntnerin 0,35 Sekunden Rückstand. Camille Rast, die Shiffrins Siegesserie jüngst in Kranjska Gora beendete, konnte den US-Ski-Star zunächst nicht fordern. Die zuletzt kränkliche Vorjahresgewinnerin aus der Schweiz liegt 43 Hundertstel hinter Truppe auf Platz vier.

“Du musst was tun, damit du was zurückkriegst. Du wirst nicht von alleine schnell”, schilderte Truppe nach einer Fahrt ein wenig im Ungewissen. “Ich konnte es nicht einschätzen. Ich war so im Tunnel, habe die Fans nicht gehört.” Um ihren ersten Stockerlplatz beim Nightrace in Salzburg ins Ziel zu bringen, nahm sie sich “locker bleiben und Gas geben” vor.

Für Katharina Gallhuber (10./nach 40 Starterinnen), Lisa Hörhager (14.) und Katharina Huber (16.) waren die Chancen auf ein erstes Top-Ten-Ergebnis im Olympia-Winter intakt. Die Entscheidung geht ab 20.45 Uhr/live ORF 1 in Szene. Shiffrin hat das Flachau-Rennen bereits fünfmal gewonnen. Der “Snow Space Salzburg Princess” 2026 winkt mit 70.000 Euro das höchste Preisgeld im Frauen-Weltcup.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Nielsen: „Schluss mit Andeutungen und Annexionsfantasien!“
Kommentare
44
Nielsen: „Schluss mit Andeutungen und Annexionsfantasien!“
Machado bietet Trump Weitergabe von Friedensnobelpreis an
Kommentare
40
Machado bietet Trump Weitergabe von Friedensnobelpreis an
Peinliches Jubiläum für Putin
Kommentare
39
Peinliches Jubiläum für Putin
Dolomiten: Winterliche Serpentinen werden zum Schlaraffenland für Drifter
Kommentare
30
Dolomiten: Winterliche Serpentinen werden zum Schlaraffenland für Drifter
Zwischenbilanz: Wie steht ihr zu einem Jahr Trump 2.0?
Kommentare
29
Zwischenbilanz: Wie steht ihr zu einem Jahr Trump 2.0?
Anzeigen
Von Bozen direkt nach Preveza
Von Bozen direkt nach Preveza
Griechenland neu entdecken mit Freunden und Abenteuerlust!
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
Unterstützung für mehrere Organisationen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 