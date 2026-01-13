Truppe bei US-Doppelführung im Flachau-Slalom auf Podestkurs

Von: apa

Katharina Truppe liegt beim Weltcup-Nachtslalom in Flachau zur Halbzeit auf Platz drei. Bei einer US-Doppelführung durch Mikaela Shiffrin und Paula Moltzan (+0,19) hat die Kärntnerin 0,35 Sekunden Rückstand. Camille Rast, die Shiffrins Siegesserie jüngst in Kranjska Gora beendete, konnte den US-Ski-Star zunächst nicht fordern. Die zuletzt kränkliche Vorjahresgewinnerin aus der Schweiz liegt 43 Hundertstel hinter Truppe auf Platz vier.

“Du musst was tun, damit du was zurückkriegst. Du wirst nicht von alleine schnell”, schilderte Truppe nach einer Fahrt ein wenig im Ungewissen. “Ich konnte es nicht einschätzen. Ich war so im Tunnel, habe die Fans nicht gehört.” Um ihren ersten Stockerlplatz beim Nightrace in Salzburg ins Ziel zu bringen, nahm sie sich “locker bleiben und Gas geben” vor.

Für Katharina Gallhuber (10./nach 40 Starterinnen), Lisa Hörhager (14.) und Katharina Huber (16.) waren die Chancen auf ein erstes Top-Ten-Ergebnis im Olympia-Winter intakt. Die Entscheidung geht ab 20.45 Uhr/live ORF 1 in Szene. Shiffrin hat das Flachau-Rennen bereits fünfmal gewonnen. Der “Snow Space Salzburg Princess” 2026 winkt mit 70.000 Euro das höchste Preisgeld im Frauen-Weltcup.