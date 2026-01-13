Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Südtiroler Wein ist abgehoben
Traminer Pinot Noir nun in der Lufthansa First Class

Südtiroler Wein ist abgehoben

Dienstag, 13. Januar 2026 | 11:56 Uhr
Wer aufs Smartphone verzichtet, bekommt eine Flasche Rotwein
Von: idr

Tramin – Passagiere in der exklusivsten Flugklasse der Lufthansa dürfen sich künftig über einen besonderen Wein aus Südtirol freuen. In der sogenannten „Vinothek“ der First Class, die nur acht Gästen gleichzeitig zur Verfügung steht, wurde erstmals ein italienischer Rotwein aufgenommen: der Maglen Pinot Noir Riserva vom Weingut Tramin.

Die Lufthansa First Class richtet sich an Reisende, die für Hin- und Rückflug durchschnittlich mindestens zehntausend Euro investieren. Für sie hat Sommelier Frank Roder die Weinauswahl sorgfältig zusammengestellt. Roder bezeichnet die Weine als „großen Genuss“ und tauscht sie regelmäßig aus, um Passagieren stets besondere Geschmackserlebnisse zu bieten.

Der Maglen Pinot Noir Riserva 2021 aus Südtirol ist dabei mit einem Alkoholgehalt von vierzehn Prozent vertreten. Neben dem Südtiroler Rotwein umfasst die exklusive Auswahl zwei französische und zwei deutsche Weißweine sowie je einen Rotwein aus Chile, den Vereinigten Staaten und Frankreich. Laut Angaben der Lufthansa ist das Weingut Tramin das erste außerhalb der Toskana gelegene italienische Weingut, das in einer Bewertung des amerikanischen Weinkritikers Robert Parker die Höchstnote von einhundert Punkten erreicht hat.

Die Aufnahme des Maglen Pinot Noir Riserva zeigt nicht nur die internationale Anerkennung Südtiroler Weine, sondern auch die zunehmende Wertschätzung für italienische Weinvielfalt jenseits der bekannten Regionen. Für Weinliebhaber in der First Class wird jeder Flug so zu einer kleinen Genussreise. Der Südtiroler Wein ist also im wahrsten Sinne des Wortes abgehoben – sowohl wirtschaftlich als auch in seiner kulturellen Bedeutung.

Bezirk: Überetsch/Unterland

