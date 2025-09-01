Turniersiege für Unterland und Sterzing

Von: idr

Sterzing – Beim Unterland Cup besiegten die Hausherren im Finale Liganeuling HC Asiago knapp mit 2:1. Der Siegtreffer fiel erst in der letzten Spielminute durch Marek Potsinok. Zuvor hatten die Cavaliers bei der Premierenausgabe des Unterland Cups den HC Eppan Pirates mit 3:0 geschlagen. Auch Asiago setzte sich im ersten Spiel des Turniers gegen Eppan durch, allerdings knapp mit 4:3. Für den HC Asiago waren es die ersten beiden Vorbereitungsspiele im Hinblick auf das Abenteuer Alps Hockey League.

Auch beim Turnier in Peiting kam es zu einem ligainternen Finale. In diesem behielten die Wipptal Broncos Weihenstephan gegen den HC Meran/o Pircher mit 4:1 die Oberhand. Im Halbfinale hatten beide AHL-Teams noch knappe Siege gefeiert: Die Broncos gewannen 2:1 gegen den SC Riessersee, Meran setzte sich gegen Gastgeber Peiting mit 3:2 nach Penaltyschießen durch.

Bregenzerwald weiterhin makellos

Am Wochenende setzte zudem der EC Bregenzerwald seine beeindruckende Preseason fort. Beim EV Füssen feierten die Vorarlberger einen 4:2-Sieg – es war bereits der fünfte Erfolg im fünften Testspiel. Eine deutliche 1:6-Niederlage kassierte hingegen Titelverteidiger EK Die Zeller Eisbären bei Olimpija Ljubljana, wobei die Partie nach rund 30 Minuten aufgrund einer defekten Bande abgebrochen werden musste. Die Red Bull Hockey Juniors traten zwei Mal gegen die Stuttgart Rebels an. Während sie die erste Partie noch mit 5:4 gewannen, mussten sie sich im zweiten Spiel mit 2:3 geschlagen geben. Erfolgreich in die Preseason startete Vizemeister HDD Jesenice: Die Slowenen setzten sich in einem torreichen Duell mit Ligarivale KHL Sisak klar mit 8:4 durch.

Fünf Spiele in den kommenden drei Tagen

Auch in dieser Woche stehen wieder zahlreiche Vorbereitungsspiele auf dem Programm – von Dienstag bis Donnerstag sind es insgesamt fünf. Drei Mal kommt es dabei zum Duell Alps Hockey League gegen win2day ICE Hockey League.

Am Dienstag empfängt Titelverteidiger EK Die Zeller Eisbären den HC TIWAG Innsbruck, zudem gastiert KHL Sisak beim EC iDM Wärmepumpen VSV. Außerdem empfängt am Mittwoch der HC Meran/o Pircher den HCB Südtirol Alperia. In den übrigen Spielen trifft der EC Bregenzerwald am Dienstag auf den EHC Winterthur und am Donnerstag kommt es zum ligainternen Duell zwischen den Hockey Unterland Cavaliers und dem HC Gherdeina valgardena.it.