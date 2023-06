U14-Landesauswahl in Abano Terme auf Rang zehn

Abano Terme – Am Wochenende ging in Abano Terme in der Provinz Padua das traditionellen Dreivenetien-Regionentreffen über die Bühne. Dabei kam die U14-Landesauswahl auf den zehnten Platz.

Die einzigen Medaillen in Abano Terme holten Johanna Herbst und Nina Hofer. Die 13-Jährige Herbst vom ASV Deutschnofen belegte über 1000 Meter mit neuer persönlicher Bestzeit von 3:15.55 Minuten den zweiten Rang. Auch Hofer von der SG Eisacktal stieg aufs Podest, sie wurde Dritte im Weitsprung mit 4.75 m. Auch die Eisacktalerin verbesserte sich um stolze 28 Zentimeter. Knapp am Podest vorbeigeschrammt ist hingegen Alessandro Tomasi: Der Bozner belegte Rang vier im Kugelstoßen. Gut schlugen sich auch die Brunecker Denis Oberheinricher und David Neunhäuserer, die im 60-m-Sprint bzw. Hochsprung Platz fünf und sechs holten. Kugelstoßerin Angelica Flaim landete mit 9.74 m an fünfter Stelle.

In der Mannschaftswertung der 13 Provinzen der Regionen Friaul, Veneto, Trentino und Südtirol landeten die lokalen Athleten mit 112,5 Punkten auf dem zehnten Rang. Der Sieg ging mit stolzen 207 Zählern an die Auswahl Treviso, die sich knapp vor Vicenza (205) und Padua (172) durchsetzen konnte.

Die Ergebnisse der Südtiroler Athleten in Abano Terme:

Schülerinnen

60m: 8. Katharina Agstner (SSV Bruneck) 8.64

60m: 17. Arianna Vitella (Läuferclub Bozen) 8.86

60m: 20. Linda Ansaloni (CSS Leonardo da Vinci) 8.91

60m: 29. Paula Neulichedl (ASV Deutschnofen) 9.21

1000m: 2. Johanna Herbst (ASV Deutschnofen) 3:15.55

60m Hürden: 9. Leni Winkler (SSV Bruneck) 10.20

Hoch: 12. Magdalena Parigger (SV Lana) 1.15

Weit: 3. Nina Hofer (SG Eisacktal) 4.75

Kugel: 5. Angelica Flaim (SAF Bolzano) 9.74

Vortex: 7. Ginevra Zinato (CSS Leonardo da Vinci) 37.44

Staffel 4x100m: 9. Südtirol (Paula Neulichedl, Linda Ansaloni, Arianna Vitella, Katharina Agstner) 55.36

Staffel 3x800m: 9. Südtirol (Ginevra Zinato, Jana Leitner, Angelica Flaim) 8:33.98

Schüler

60m: 5. Denis Oberheinricher (SSV Bruneck) 8.24

60m: 19. Elia Finardi (Merano Atletica) 8.75

1000m: 10. David Clara (SSV Bruneck) 3:18.52

60m Hürden: 9. Paul Kaden (SG Eisacktal) 10.27

Hoch: 6. David Neunhäuserer (SSV Bruneck) 1.43

Weit: 7. Jordi Targa (CSS Leonardo da Vinci) 4.70

Kugel: 4. Alessandro Tomasi (CSS Leonardo da Vinci) 12.44

Vortex: 11. Ivan Di Cello (Merano Atletica) 43.93

Staffel 3x800m: 12. Südtirol (Gioele Stocco, Karim Bouazizi, Kais Sdiri) 9:00.42