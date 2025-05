U15 Fußballteams des Landeskomitees am Wochenende in Chur

Von: Ivd

Chur – Die U15 Auswahlmannschaften des Autonomen Landeskomitee Bozen sind bereit für das Internationale Arge-Alp Turnier, dass von Freitag bis Sonntag in Chur (Graubünden) stattfindet. Das Team der Jungs mit Cheftrainer Wolfgang Crepaz sowie das Team der Mädchen mit Cheftrainerin Denise Ferraris nehmen am Turnier in der Schweiz teil. Die Auswahlmannschaften starten am Donnerstag nach Laax wo sie untergebracht sind und spielen dann ab Freitag in Chur.

Die U15 der Jungs bestreitet in der Gruppe zwei ihr erstes Spiel am Freitag um 9.30 gegen Lichtenstein und um 15.15 ihr zweites Spiel gegen Tessin. Am Samstag hingegen sind die Hausherren aus Graubünden die Gegner. Am Sonntagvormittag finden dann Platzierungspiele aufgrund der Tabellensituation der Mannschaften. In der Gruppe eins nehmen die Mannschaften aus Vorarlberg, Tirol, St. Gallen und Salzburg teil.

Die Auswahl der Damen bestreitet am Freitag drei Spiele und zwar um 10.15 gegen Vorarlberg, um 13.00 Uhr gegen die Auswahl aus Trient und um 15.00 Uhr gegen Graubünden. Am Samstag spielt unsere Auswahl um 8.45 gegen Tirol und um 12.45 gegen St. Gallen. Die ersten zwei Mannschaften dieser Sechsergruppe spielen am Sonntag das Finale um den Turniersieg während die restlichen Mannschaften aufgrund ihrer Tabellensituation um die Plätze drei und fünf spielen.