U17 missglückt Auftakt

Von: ka

Eppan/Rungg – Die Weißroten von Mister Sebastiani unterliegen zu Hause dem gleichaltrigen Team von Cremonese mit 1:4 (1:2)

Zum Auftakt der nationalen U17-Meisterschaft muss die Mannschaft des FC Südtirol unter der Leitung von Mister Alfredo Sebastiani eine Niederlage hinnehmen: die Weißroten unterliegen dem gleichaltrigen Team der US Cremonese mit 1:4 (1:2). Dabei ging es für den FCS gut los: Panjonik besorgt in der 3. Minute den Führungstreffer für die Gastgeber, ehe die Gäste die Partie noch vor der Pause in Person von Ditanto (19. & 42., Elfmeter) drehen können. Nach dem Seitenwechsel erhöhen Sarrica (58.) und Cassulo (90 + 1.) zum 1:4-Endstand.

Die auf nationaler Ebene agierenden U16- und die U15-Teams des FCS debütieren – auch in dieser Saison mit identischem Spielkalender – am Sonntag, den 15. September.

U17 NATIONALE EBENE – KREIS B

FC SÜDTIROL-CREMONESE 1:4 (1:2)

FC SÜDTIROL: Coco, Mantovani (75’ Galante), Zeni, Brugnara (75’ Bonetti), Bellesso, Fahner, Pajonk (68’ Forer), Rech (46’ Schrott), Giambertone (68’ Koka), Lorubbio, Parpaiola (33’ Ech Cheick)

Auf der Ersatzbank: Seiwald, Benevento, Donegà

Trainer: Alfredo Sebastiani

CREMONESE: Liberali, Jenzeri (83’ Pancini), Marsi, Margione (66’ Bono), Gazzola (66’ Cassulo), Vigilati, Lubrano (46’ Sarrica), Biolchi (58’ Garatti), Ditanto, Bighetti (66’ Callegari), Jeon (83’ Rossetti)

Auf der Ersatzbank: Novati, Dagrada

Trainer: Silvio Tribuzio

SCHIEDSRICHTER: Gabriele Caresia (Trient) | Leo Posteraro (Verona) & Paulo Ndoja (Bassano del Grappa)

TORE: 1:0 Pajonik (3.), 1:1 & 1:2 Ditanto (19. & Elfmeter, 42.), 1:3 Sarrica (58.), 1:4 Cassulo (90 + 1.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Rossetti (84.), Vigilati (87.)

Nachspielzeit: 2min + 5min