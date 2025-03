U17 setzt sich zu Hause gegen Verona durch

Von: ka

Eppan/Rungg – Die Formation unter der Leitung von Mister Sebastiani siegt mit 3:2 (0:1) gegen die Scaligeri – U16 und U15 unterliegen Monza auswärts jeweils mit 0:3.

Im Rahmen des 21. Spieltags der nationalen Unter 17-Meisterschaft der Serien A/B (Kreis B) kann sich die Formation unter der Leitung von Mister Alfredo Sebastiani zuhause im FCS Center dank der Treffer von Brugnara, Pajonk und Mantovani mit 3:2 (0:1) gegen Hellas Verona durchsetzen – dabei drehen die Weißroten in der Schlussphase in 20 Minuten einen zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand.

Ebenfalls an Matchday 21 sind die U16- und U15-Teams des FC Südtirol in Kreis B ihrer jeweiligen Meisterschaften der Serien A/B – stets identischen Spielkalendern folgend – im Einsatz gewesen. Sowohl die Unter 16 von Coach Hannes Kiem als auch die Unter 15 von Mister Momi Hilmi muss sich dabei in der Ferne den jeweils gleichaltrigen Teams der AC Monza mit 0:3 geschlagen geben.

UNTER 17 (NATIONAL) | SERIE A/B (KREIS B) | MATCHDAY #21 | 2x45min

FC SÜDTIROL – HELLAS VERONA 3:2 (0:1)

FC SÜDTIROL: Coco, Vaz Repezza de Lima (87. Donegá), Fulterer, Fahrner (51. Giambertone), Mantovani, Bellesso, Bruganara, Rech, Ech Chekh, Lorubbio, Pajonk

Auf der Ersatzbank: Seiwald, Bonetti, Forer, Kostner

Trainer: Alfredo Sebastiani

HELLAS VERONA: Pennacchioni, Marcon, Tagne, Intrabartolo (74. Hallidri), Bortolotti (54. Giambarveri), Salvetti (46. Ionita), Sunday (74. Cavazza), Carlin (46. Ceuca), Donato (74. Zecchetto), Garofalo, Ukwuoma Bright (49. Voda)

Auf der Ersatzbank: Deimichei, Gato

Trainer: Thomas Vicenzi

SCHIEDSRICHTER: Gabriele Caresia (Trient) | S. Bonazza (Trient) & S. Nikolic (Meran)

TORE: 0:1 Salvetti (10.), 0:2 Ceuca (58.), 1:2 Brugnara (70.), 2:2 Pajonk (87.), 3:2 Mantovani (90.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – (FCS) Fahrner / (HV) Voda, Hallidri, Giambarveri

Rote Karte – Pennacchioni (HV)

UNTER 16 (NATIONAL) | SERIE A/B (KREIS B) | MATCHDAY #21 | 2x40min

AC MONZA – FC SÜDTIROL 3:0 (2:0)

AC MONZA: Vischi, Granata, Cellamaro, Buscema, Martone, Recupero (73. Sacchi), Iavarone (53. Chiffi), Alfieri (81. Luise), Abou Elez (73. Vietri), Casati (63. Santulli), Gessa (63. Ortolani)

Auf der Ersatzbank: Mihnea

Trainer: Alessandro Tonani

FC SÜDTIROL: Cozzini, Scaduto (63. Tribus), Bovo, Hassani, Koka, Zeni, Bertamini, Stubbla Diar, Wachtler (70. Gjoka), Ammaje (70. Weissensteiner), Zandonatti

Auf der Ersatzbank: Arciprete, Gurschler, Montibeller, Taka, Check, Luby

Trainer: Hannes Kiem

SCHIEDSRICHTER: Jacopo S. Grandi (Bergamo) | D. Cattaneo & F. Sarno (beide Saronno)

TORE: 1:0 & 2:0 Iavarone (17., 45.), 3:0 Alfieri (73.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karte – Chiffi (65.)

UNTER 15 (NATIONAL) | SERIE A/B (KREIS B) | MATCHDAY #21 | 2x40min

AC MONZA – FC SÜDTIROL 3:0 (3:0)

AC MONZA: Brandolese, Fattorini, Cascella (50. Seri), Murolo, Terna, Bognetti, Romano (69. Merati), D’ Avanzo (61. Sottana), Spagnolo (61. Sarr), Payr (69. Brusadelli), Vallecaro (50. Barbarino)

Auf der Ersatzbank: Ganz

Trainer: Giorgio Bazzarini

FC SÜDTIROL: Tait (61. Merdian), Leitner, Hassl, De Carlo, Bussolaro, Plattner (61. Ramoser), Pohl (54. Schrott), Bolognani, Shima (69. Fabi), Gurschler, Eschgfeller

Auf der Ersatzbank: –

Trainer: Mohamed Hilmi

SCHIEDSRICHTER: F. P. Foltran (Seregno) | F. Pietro (C. Balsamo) & D. Furlanetto (Seregno)

TORE: 1:0 Payer (11.), 2:0 Fattorini (17.), 3:0 Spagnolo (20.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Hassl, Bolognani, Plattner, De Carlo