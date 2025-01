U17 unterliegt Cremonese nach Führung mit 1:2

Von: ka

Im Rahmen des 14. Spieltags der nationalen Unter 17-Meisterschaft (Kreis B) müssen die Jungs unter der Leitung von Mister Alfredo Sebastiani bei der US Cremonese eine knappe 1:2 (1:0)-Niederlage hinnehmen. Benevento bringt die Weißroten in Minute 34 dabei zunächst in Führung, ehe die Grigiorossi nach dem Seitenwechsel durch Marsi (48.) und Jeon (52.) innerhalb von vier Minuten die Partie drehen können.

UNTER 17 NATIONAL | MATCHDAY #14 | 2x45min

US CREMONESE – FC SÜDTIROL 2:1 (0:1)

US CREMONESE: Novati, Jenzeri, Pancini (90+1. Basso), Biolchi, Gazzola (77. Vigilati), Marsi, Lubrano (46. Callegari), Garatti (77. Perani), Bono (46. Stefani), Jeon (62. Bighetti), Di Tanto

Auf der Ersatzbank: Liberali, El Haouari, Rossetti

Trainer: Silvio Tribuzio

FC SÜDTIROL: Coco, Mantovani, Benevento, Brugnara, Bellesso, Vaz (90+1. Fulterer), Pajonk (69. Bonetti), Rech, Ech Cheikh, Lorubbio, Parpaiola

Auf der Ersatzbank: Seiwald, Zeni, Koka

Trainer: Alfredo Sebastiani

SCHIEDSRICHTER: Davide Scalvi (Lodi) | L. Riganò (Chiari) & A. Minopoli (Napoli)

TORE: 0:1 Benevento (34.), 1:1 Marsi (48.), 2:1 Jeon (52.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – (CRE) Gazzola / (FCS) Brugnara | Nachspielzeit: 0min + 4min