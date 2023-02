U18-Italienmeisterschaft: Südtiroler gehen leer aus

Nur sieben einheimische Athleten am Start

Ancona – Nichts wurde es mit einer Südtiroler Medaille bei der U18-Hallen-Italienmeisterschaft in Ancona. Insgesamt waren nur sieben einheimische Athleten in den Marken am Start.

Unter den Hunderten Sportlern, die die Reise nach Mittelitalien antraten, befanden sich sieben Südtiroler. Die vier Bozner Daniele Tomasi, Kevin Lubello, Mattia Graiff und Mattia Giovanazzi vom CSS Leonardo da Vinci sowie Maximilian Springeth vom Athletic Club 96 Bozen. Mit dabei waren auch die Bruneckerin Alexa Schneider und Emy Pupp vom SSV Brixen. Das beste Ergebnis erzielte 60-m-Hürdenläufer Tomasi. Das Aushängeschild vom CSS Leonardo da Vinci stoppte die Zeitmessung in 8.43 Sekunden, was am Ende zu Rang 9 reichte. Tomasi verpasste um nur fünf Hundertstelsekunden den Einzug ins Finale der besten Acht.

Der Bozner wurde im 400-m-Lauf, wo er ebenfalls im Einsatz stand, 15., Hochspringer Maximilian Springeth belegte den 16. Rang. Lubello, Schneider und Pupp – alle drei waren im 60-m-Hürdenlauf gemeldet – mussten sich mit dem 18., 20. und 39. Platz zufriedengeben. Die Herren-Staffel des CSS Leonardo da Vinci kam als 13. ins Ziel.

Die Ergebnisse der Südtiroler bei der U18-Hallen-Italienmeisterschaft in Ancona:

60m Hürden: 9. Daniele Tomasi (CSS Leonardo da Vinci) 8.43

60m Hürden: 18. Kevin Lubello (CSS Leonardo da Vinci) 8.67

60m Hürden: 20. Alexa Schneider (SSV Bruneck) 9.20

60m Hürden: 39. Emy Pupp (SSV Brixen) 9.56

400m: 15. Daniele Tomasi (CSS Leonardo da Vinci) 52.28

Hoch: 16. Maximilian Springeth (Athletic Club 96 Bozen) 1.84

Staffel 4×1 Runde: 13. CSS Leonardo da Vinci (Mattia Giovanazzi, Mattia Graiff, Kevin Lubello, Daniele Tomasi) 1:36.35