U19-Frauenmannschaft unterliegt im Finale knapp gegen Rom

Bozen/Rom – Die AS Roma Calcio Femminile holt sich zum dritten Mal in Folge den U19-Juniorinnen-Italienmeistertitel, doch die Mädels des FC Südtirol können stolz und hoch erhobenen Hauptes aus dem Endspiel um den Scudetto gehen, ist ihr beeindruckender Lauf dorthin doch bereits eine absolute Errungenschaft.

Die sportliche Saison 2024/25 des Unter 19-Bewerbs bei den Damen findet ihren Epilog im Centro Sportivo „Francesca Gianni“ von Rom, in dem die nationalen Titel vergeben wurden: die Roma CF holt nach einem intensiven sowie hart umkämpften Endspiel gegen die FC Südtirol Women in der Altersklasse der Juniorinnen ihren dritten Scudetto in Folge, den vierten der Vereinsgeschichte (erster Erfolg im Jahr 2013). Die Capitoline setzen sich gegen die Weißroten dank des Treffers von Centini (77.) mit 1:0 (0:0) durch und unterstreichen so, durch eine reife, überzeugende Leistung, einmal mehr ihre Überlegenheit in besagter Kategorie – trotz einiger Zeit in Unterzahl.

Die FCS-Mädels unter der Leitung von Mister Marco Maraner gehen, von einem dominanten 3:0-Halbfinal-Erfolg gegen Torino kommend, euphorisch in den finalen Akt, doch die Roma zeigte sich gut organisiert sowie wild entschlossen, besagtem Enthusiasmus von Beginn an Einhalt zu bieten und in einem Schlüsselmoment des Spiels zuzuschlagen. Die ersten 20 Minuten der Partie gehören nämlich den Capitoline, die Weißroten tun sich, auch wegen der großen Hitze (Temperaturen über 35°C), anfänglich schwer.

Mit fortschreitender Dauer kommen sie aber immer besser zurecht und sind nach dem Seitenwechsel endgültig das bessere Team: Zipperle und Fischer vergeben hochkarätige Torchancen, ehe eine entfesselte Muka von Rieppi nur mit einem harten Foul gestoppt werden kann, wegen dem letztere des Feldes verwiesen wird.

Die Römerinnen organisieren sich in Unterzahl neu, überstehen eine absolute Drangphase der FC Südtirol Women unbeschadet und schlagen in der besten Phase ihrer Gegnerinnen eiskalt zu: Centini verwandelt einen Freistoß präzise wie direkt zum 0:1 (82.). In der Schlussphase haben Costisella, Palla und Rabanser den Ausgleich auf dem Fuß, können den Ball aber nicht im Tor unterbringen. Somit bleibt es bei der knappen Final-Niederlage.

FC SÜDTIROL WOMEN – ROMA CF 0:1 (0:0)

FC SÜDTIROL WOMEN (4-3-3): Holzer; Rabanser, Laner, Mittermaier (86. Breitenberger), Nigg; Costisella, Senoner (69. Rabensteiner), Palla (79. Chini); Fischer, Zipperle (64. Giaconi), Miraldi (49. Muka)

Auf der Ersatzbank: Gruber, Brunner, Redza, Vieider

Trainer: Marco Maraner

ROMA CF (4-2-3-1): Quinto; Rieppi, Falvella (56. Bruschi), Mileto, Ierace (76. Foti); Gallo (77. Negro), Centini, Mancini, Ruocco; Grossi (78. Mazza), Bortolini (76. Rotondo)

Auf der Ersatzbank: Turchi, Orlandi, Sirica, Magni

Trainer: Filippo Mobrici

SCHIEDSRICHTER: Niko Pellegrino (Teramo) | G. Gocciolone (L’Aquila) & M. Monaco (Chieti)

TOR: 0:1 Centini (82.)

ANMERKUNGEN: Rote Karte – Rieppi (RCF, zweite Hälfte) / Gelbe Karte – Vieider (FCS).