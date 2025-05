Ulissi neuer Giro-Leader – Etappensieg an Plapp

Von: APA/Reuters/dpa

Der Italiener Diego Ulissi ist neuer Gesamtführender beim Giro d’Italia. Der Radprofi vom Team Astana kam am Samstag auf der achten Etappe der Italien-Rundfahrt über 197 km von Giulianova nach Castelraimondo als Dritter ins Ziel und nahm Topfavorit Primož Roglič (Red Bull-Bora) das Rosa Trikot ab. Der Slowene hatte dieses erst am Vortag übernommen. Den Tagessieg sicherte sich der Australier Lucas Plapp (Jayco), der eine lange Solofahrt erfolgreich ins Ziel brachte.

Nachdem sich 100 km vor Castelraimondo eine Ausreißergruppe mit fast 20 Fahrern gebildet hatte, schaltete Plapp beim Anstieg nach Montelago einen Gang höher und ließ seine Flucht-Mitstreiter hinter sich. Der 24-Jährige feierte schließlich den größten Erfolg seiner bisherigen Karriere. Dahinter bildeten Ulissi und der Niederländer Wilco Kelderman (Visma) eine zweiköpfige Verfolgergruppe, die 38 Sekunden hinter dem Australier ins Ziel kam.

Da Roglič als Zwölftplatzierter 4:12 Min. auf Ulissi verlor, fiel er in der Gesamtwertung auf Rang drei zurück – 17 Sekunden hinter dem Italiener und fünf auf dessen Landsmann und Teamkollegen Lorenzo Fortunato. Der Niederösterreicher Patrick Konrad kam zeitgleich mit Roglič als 31. in Castelraimondo an. Am Sonntag geht es auf der neunten Etappe von Gubbio nach Siena. Dabei müssen die Radprofis über insgesamt fünf Schotter-Sektoren mit einer Länge von insgesamt 29,7 km fahren, um auf der berühmten Piazza del Campo anzukommen.