Umhausen: Lanthaler und Pigneter schlagen auch im Eliminator zu

Umhausen – Auf der 955 Meter langen Grantau-Bahn in Umhausen in Österreich wurde am Sonntag der einzige Eliminator der Saison im Naturbahnkalender ausgetragen. Im Ausscheidungsrennen im K.o.-System setzten sich die Südtiroler Evelin Lanthaler und Patrick Pigneter durch.

Im Einsitzer der Herren zogen die „Azzurri“ mit Florian Clara, Patrick Pigneter und Fabian Brunner mit drei Athleten ins Finale ein, der Vierte im Bunde war Michael Scheikl (AUT). Das Finale eröffnete Scheikl, der von Brunner umgehend von der Spitze verdrängt wurde. Pigneter übernahm mit einer Zeit von 1.12,76 Minuten die Führung, Clara reihte in 1.13,02 Minuten knapp vor Brunner auf Platz zwei ein.

Für Pigneter war es der 52. Weltcupsieg. „Mein Fokus lag klar auf dem Finale, in den Vorläufen habe ich versucht ein wenig Kraft zu sparen. Diese Strategie ist aufgegangen, denn es war ein körperlich anstrengender Renntag“, analysierte der 36-Jährige, der mit seinem zehnten Sieg in Umhausen die Weltcupführung auf 385 Punkte ausbaute. Dahinter folgen Clara (300), Daniel Gruber (ITA/265) und Scheikl (261).

Im Eliminator der Damen zog Evelin Lanthaler ungefährdet ins Finale der besten Vier ein und zementierte mit einer Fabelzeit von 1.12,82 Minuten ihre Vormachtstellung, vor Riccarda Ruetz (AUT/+1,76 Sekunden) und Lisa Walch (GER/+1,86), die erstmals in dieser Saison aufs Podest gefahren ist. Jenny Castiglioni (ITA) als Vierte holte ihr bislang bestes Weltcupergebnis.

„Es war heute nicht einfach zu fahren, ich konnte mich jedoch gut auf das etwas weichere Eis einstellen und bin sehr zufrieden mit meiner Leistung“, sagte Lanthaler nach ihrem 47. Weltcupsieg. Damit führt Lanthaler nach vier von sieben Rennen mit dem Maximum von 400 Punkten die Gesamtwertung an, vor Ruetz (315) und Walch (230).

Vom 2. bis 4. Februar geht es in Jaufental/Val Giovo (ITA) mit dem nächsten Weltcup und dem Saisonhöhepunkt, den 30. FIL Europameisterschaften im Naturbahnrodeln, weiter.

Eliminator Umhausen, Finale Herren

1. Patrick Pigneter (ITA), 1.12,76 Minuten

2. Florian Clara (ITA), 1.13,02

3. Fabian Brunner (ITA), 1.13,09

4. Michael Scheikl (AUT), 1.13,19

Eliminator Umhausen, Finale Damen

1. Evelin Lanthaler (ITA), 1.12,82 Minuten

2. Riccarda Ruetz (AUT), 1.14,58

3. Lisa Walch (GER), 1.14,68

4. Jenny Castiglioni (ITA), 1.16,30