Umworbener Wanner will für Österreich spielen – WM als Ziel

Von: APA/dpa

Der vom deutschen und österreichischen Fußball-Verband umworbene Paul Wanner will künftig für Österreichs Nationalteam spielen. Der 20-Jährige erklärte am Freitag gegenüber Sky: “Ich war sehr gerne Teil der deutschen Nachwuchs-Nationalmannschaften. Aber nun, bei der finalen Entscheidung und nach vielen Gesprächen mit meiner Familie, habe ich das Gefühl und Bewusstsein gewonnen: Ich möchte für Österreich auflaufen.” Wanners Ziel ist die Teilnahme an der WM im kommenden Sommer.

Der in Dornbirn geborene und bei Bayern München ausgebildete Sohn einer Österreicherin und eines Deutschen spielte im Nachwuchs für die deutschen Auswahlen. Allerdings bemüht sich ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick seit längerem intensiv um den offensiven Mittelfeldspieler. Im November 2022 hatte Wanner mit damals 16 Jahren als Trainingsgast einen Lehrgang des ÖFB-A-Teams mitgemacht.

“Entscheidung war wohl schwierigste meiner Karriere”

“Diese Entscheidung war wohl die schwierigste meiner Karriere. Denn durch meine Eltern, meine Erziehung und die verschiedenen Stationen meiner Laufbahn habe ich im Grunde zwei Herzen in der Brust”, sagte Wanner im Sky-Interview. Er fühle sich “unglaublich geehrt”, dass sich zwei Verbände darum bemüht haben, ihn für ihre Nationalmannschaft zu gewinnen. “Der Austausch mit dem ÖFB hat permanent stattgefunden, mit Ralf Rangnick und seinem Trainerteam habe ich seit sehr langer Zeit einen super offenen, ehrlichen Austausch. Diesen haben wir in den vergangenen Wochen noch einmal intensiviert.”

Wanner spielt nach seinen Stationen bei Bayern München, Heidenheim und Elversberg seit vergangenem Sommer bei der PSV Eindhoven in den Niederlanden. Für Eindhoven kommt er in 25 Pflichtspielen auf vier Treffer und drei Torvorlagen.

Der Mittelfeldspieler träumt nun von der Teilnahme bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko. “Die WM ist ein Traum für jeden Spieler. Aber wie jeder andere Spieler muss ich mir eine Nominierung verdienen. Dafür gebe ich in jedem Spiel alles”, meinte Wanner. Das nächste Testspiel bestreitet Österreich am 27. März gegen Ghana. Davor ist ein Kurztrainingslager in Marbella angesetzt. Rangnick könnte Wanner dafür bereits nominieren. Seinen Kader will der ÖFB-Teamchef am 16. März verkünden.