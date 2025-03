Unbezähmbare Wölfe erobern die Stadthalle und erzwingen Spiel 6!

Von: ka

Klagenfurt/Bruneck – Nach der ersten Heimniederlage in dieser Saison gegen den KAC am Sonntag braucht es nun den ersten Auswärtssieg des HCP in Klagenfurt, um das Saisonaus abzuwenden. Beim HCP fehlen erneut Petan und Frycklund, Jason Jaspers setzt somit auf das gleiche lineup wie am Sonntag. Beim KAC fällt Nick Petersen aus.

Der KAC stürmt gleich los wie die Feuerwehr, der HCP kontert jedoch brandgefährlich und geht bereits in der zweiten Spielminute nach einem mustergültig vorgetragenen 2 gegen 1 Gegenstoß in Führung: Osmanski verwertet eine präzise Vorlage von Akeson zum 1:0. Nach den Startminuten flacht die Offensive der Klagenfurter etwas ab und die Wölfe werden offensiv aktiver, so können die Rotjacken in der 8. Minute bei einer unübersichtlichen Situation vor Dahm nur knapp einen rebound-Treffer von Purdeller verhindern. In der 10. Minute dann die erste Großchance für den KAC, nach einem Puckverlust der schwarz-gelben Abwehr klärt Pasquale jedoch souverän mit der Fanghand. Eine Minute später fällt dann doch der Ausgleichstreffer für die Kärntner, bei einer schönen deflection von Herburger nach scharfer Hereingabe ist auch Pasquale chancenlos. In der Folge lässt die Intenstität des Spiels etwas nach, und der Rest des Startdrittels verläuft ohne große Torszenen.

Auch im zweiten Drittel starten die Wölfe stark und zeigen, dass sie die Viertelfinalserie noch längst nicht verloren gegeben haben. In der 23. Minute verschafft sich Coulter mit starkem Körpereinsatz Platz vor dem Kasten von Dahm und lenkt einen blueliner von Svedberg mit dem Handschuh zur erneuten Führung für den HCP ins Tor. Der KAC ist nun etwas geschockt und die Wölfe gewinnen nun die meisten Zweikämpfe, mehr als ein geblockter Schuss von Wesley schaut jedoch auch im ersten Powerplay des Spiels nicht heraus. Nach und nach werden auch die Klagenfurter wieder torgefährlicher, in der 33. Minute entschärft Pasquale jedoch mit einem big save eine erstklassige Chance von Nickl und im Gegenzug könnte Findlay beinahe auf 1:3 erhöhen, sein Schlagschuss landet jedoch nur am Pfosten. Der KAC drückt weiterhin, aber kurz vor Drittelende der nächste Metalltreffer der Wölfe: Akeson trifft nach schöner Vorarbeit von Findlay nur die Querlatte. Somit geht es mit einer verdienten 2:1 Führung für den HCP zum zweiten Mal in die Kabinen.

Zu Beginn des Schlussdrittels kommt der KAC zu seinem ersten Powerplay, das PK der Wölfe funktioniert jedoch wieder gut und beim einzigen Torschuss von From bleibt Pasquale Sieger. Das Spiel wogt nun hin und her, und in der 46. Minute baut der HCP mit dem nächsten toll zu Ende gespielten 2 gegen 1 Konter die Führung auf 3:1 aus, diesmal vollendet Findlay nach perfektem Zuspiel von Purdeller. Die Wölfe kontrollieren auch in der Folge das Spiel, aber bei einem Sonntagsschuss von Clark nach Bullygewinn von Pastujov gelingt den Rotjacken nach Hälfte des Drittels doch noch wie aus dem Nichts der Anschlusstreffer. Die Schwarz-Gelben behalten jedoch die Nerven und spielen sehr clever. Bereits zweieinhalb Minuten vor der Schlusssirene zieht Furey den Goalie, die größeren Chancen hat jedoch nach wie vor der HCP und 20 Sekunden vor dem Ende krönt Coulter ein starkes Spiel mit dem Empty Net Treffer für die Gäste.

𝘽𝙍𝙄𝙉𝙂 𝙏𝙃𝙀 𝙃𝙀𝘼𝙏!! 🔥 Wir sehen uns am Freitag, Puschtra!!! 😍 #BEL1EVE Der Online-Ticketverkauf startet morgen um 14:00 Uhr!Infos ➡ hcpustertal.com/tickets Posted by HC Pustertal on Tuesday, March 11, 2025

Mit dieser Willensleistung hat der HCP die Serie wieder spannend gemacht und könnte nun als Tabellenneunter der Vorrunde mit einem Sieg am Freitag vor eigenem Publikum gegen den Tabellenführer sogar ein entscheidendes 7. Viertelfinalspiel erzwingen. Auf geht’s, Puschtra!!

EC-KAC – HC Pustertal 2:4 (1:1, 0:1 1:2)

Referees: Fichtner, Smetana, Bärnthaler, Riecken | Zuschauer: 4.385

Stand in der „Best-of-7“-Serie: 3:2

Goals KAC: 1:1 Herburger R. (11.), 2:3 Clark K. (51.)

Goals HCP: 0:1 Osmanski A. (2.), 1:2 Coulter T. (23.), 1:3 Findlay B. (46.), 2:4 Coulter T. (60./EN)