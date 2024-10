Ungefährderter Wölfe-Heimsieg gegen die Pioneers

Von: ka

Bruneck – Nach dem Wochenende in der Ferne und dem hart umkämpften Sieg in Wien empfangen die HC Pustertal Wölfe in der heimischen Arena die Pioneers aus Feldkirch. Die Vorarlberger sind mit einem neu formierten Team nicht optimal in die Saison gestartet, haben jedoch am Sonntag auswärts in Asiago die 3 Punkte mitgenommen. Coach Jaspers muss weiter auf Bouramman und Deluca verzichten; im Tor erhält erneut Bernard das Vertrauen.

Die Anfangsphase gehört ganz den Gästen, die entschlossener und lauffreudiger ins Spiel starten und mit Macierzynski auch zum ersten Abschluss kommen (3. Minute). Das Tor erzielen dann aber die Wölfe: bei angezeigter Strafe gegen Nardi kommen sie mit 6 Feldspielern erstmals vors Tor von Caffi und treffen mit dem ersten Torschuss ins Schwarze. Wesley verwertet dabei ein Zuspiel von Mantinger mit einem schönen Handgelenksschuss – 1:0 nach 5:48. Keine Minute später steht es bereits 2:0. Zanatta bedient Andergassen, und der Kapitän versenkt die Scheibe im langen Eck. Freunde der Statistik wissen, dass dies für die Nummer 55 aus Cortina der 7. Assist (!) in den letzten 6 Spielen ist, für die vierte Linie der Wölfe der 6. Treffer in den letzten 6 Spielen. Ein Powerplay (Strafe gegen Korecky) trägt danach keine Früchte, die größte Chance vergibt Findlay, der aus kurzer Distanz eine schöne Puckstaffette nicht im Tor unterbringen kann. Nach 15 Spielminuten folgt trotzdem das 3:0: Mikael Frycklund fasst sich aus mittlerer Distanz ein Herz und zirkelt die Scheibe ins rechte Kreuzeck. Ein Überzahlspiel nach Strafe gegen Purdeller können die Pioneers nicht nutzen. Stattdessen behält Akeson wenig später nach einem Getümmel vor Caffi die Ruhe und platziert den Puck zum vierten Mal im Netz (20. Min.), und so geht es mit 4:0 in die erste Drittelpause.

Im zweiten Abschnitt haben zuerst Lacroix aus kurzer Distanz und gleich darauf Frycklund den fünften Treffer auf der Schaufel, scheitern jedoch beide an Madlener, der nach der Pause Caffi im Tor der Pioneers abgelöst hat. In der Folge trägt der HCP offensiv nicht allzu viel bei, und so sind die Gäste das Team mit den größeren Spielanteilen. Die größte Möglichkeit auf den Anschlusstreffer hat Maier, der aber alleinstehend an Bernard scheitert (28. Minute). Nachdem auch zwei Unterzahl- und eine Überzahlsituation ereignisarm verlaufen, endet das Drittel ohne Tore und der komfortable Vorsprung bleibt bestehen.

Im Schlussabschnitt muss Osmanski nach fünf Minuten nach einem harten Check des Gegners benommen in die Kabine. Im daraus resultierenden Powerplay belagern die Wölfe zwei Minuten lang das Pioneers-Tor und kommen mit Petan (2) und Coulter zu gefährlichen Abschlüssen, ein Treffer bleibt jedoch verwehrt. Danach versuchen die Pioneers, irgendwie zum Anschlusstreffer zu kommen. Der HCP verwaltet jedoch souverän die Führung und fährt ab und an einen Konter. So hat Conci in der 53. Minute im 1-gegen-0 einen weiteren Viertlinientreffer auf dem Schläger, scheitert aber an Madlener, der ein Mini-Shutout feiern kann. Denn auch ein weiteres Powerplay nach einer Mini-Schlägerei (Ex-Pioneer Lacroix rächt ein absichtliches High-Sticking gegen Purdeller) bleibt torlos, und so siegen die Wölfe ungefährdet 4:0 und festigen den 7. Platz im Klassement.

Bereits am Freitag steht das nächste Heimspiel auf dem Programm: um 19:45 Uhr kommt es zum Aufeinandertreffen mit Olimpija Ljubljana mit den beiden Ex-Wölfen Atwal und Ege. Am Sonntag hingegen folgt ein Auswärtstrip; der HCP ist in Asiago zum ersten Saisonduell mit den Stellati zu Gast.

HC Pustertal – Pioneers Vorarlberg 4:0 (4:0, 0:0, 0:0)

Referees: HUBER, SEEWALD E., Martin, Sparer.

Tore Pustertal: Wesley (6.), Andergassen (7.), Frycklund (16.), Akeson (20.)