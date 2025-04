Union bezwingt Wolfsburg 1:0 – Gladbach verspielt Sieg

Von: APA/dpa

Union Berlin hat den Vorsprung auf die Abstiegszone der Fußball-Bundesliga auch dank Leopold Querfeld weiter vergrößert. Der ÖFB-Legionär bereitete am Sonntag beim 1:0-Heimerfolg der Unioner gegen Wolfsburg den einzigen Treffer vor. Zuvor hatte St. Pauli in seinem Jubiläumsspiel spät einen völlig verdientes 1:1-Remis gegen Europacup-Anwärter Borussia Mönchengladbach geholt.

In ihrem 300. Fußball-Bundesliga-Spiel kamen die Hamburger mit ÖFB-Verteidiger David Nemeth dank des späten Ausgleichstreffers von Oladapo Afolayan (85.) noch zu einem Punkt. Für die insgesamt enttäuschenden Gäste, die durch Ko Itakura (45.+2) in Führung gegangen waren, war das Unentschieden im Kampf um einen internationalen Startplatz ein kleiner Rückschlag. Zumal die Leistung der Gladbacher mit Kevin Stöger in der Schlussviertelstunde vor allem offensiv zu wünschen ließ.

Assist von Querfeld zum 1:0

In Berlin avancierte Benedict Hollerbach zum Matchwinner. Nach einem gewonnenen Kopfball-Duell von Querfeld musste der Angreifer aus kurzer Distanz nur noch einschieben (63.). Union-Kapitän Christopher Trimmel wurde in der 79. Minute ausgewechselt, aufseiten der unterlegenen Gäste spielte Patrick Wimmer durch.

Union feierte den dritten Sieg in den vergangenen vier Spielen und liegt bereits elf Zähler vor dem Relegationsplatz. Für Wolfsburg und Trainer Ralph Hasenhüttl verschärfte sich nach der dritten 0:1-Niederlage in Folge die Krise. Die Europacup-Plätze geraten für die auf Rang zwölf liegenden “Wölfe” langsam außer Reichweite.